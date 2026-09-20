Ο Φρίντριχ Μερτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές εκλογές την Κυριακή (20/9), συμπεριλαμβανομένης μιας ιστορικής ήττας για το κόμμα του.

«Πρόκειται για καταστροφή και το αποτέλεσμα δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί», δήλωσε ο καγκελάριος και αρχηγός του CDU, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «το CDU αγωνίστηκε σκληρά, αλλά στο τέλος, συνετρίβη στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD)».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ARD και ZDF, το CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία μετά βίας εξασφαλίζει την είσοδό του στο τοπικό κοινοβούλιο, καθώς το ποσοστό του κυμαίνεται λίγο πάνω από το 5%.

Αναφερόμενος στην ήττα του κόμματός του από την Αριστερά στο Βερολίνο, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι ο υποψήφιος του CDU Στέφαν Έβερς οδήγησε το κόμμα σε ένα «αξιοπρεπές» αποτέλεσμα, αλλά ανέλαβε τα ηνία της προσπάθειας σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.

Ο κ. Έβερς τέθηκε επικεφαλής υποψήφιος του CDU μετά την παραίτηση του απερχόμενου δημάρχου Κάι Βέγκνερ από τη διεκδίκηση της επανεκλογής του τον περασμένο Αύγουστο.

Ο καγκελάριος τόνισε παρόλα αυτά ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν. «Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα απαιτεί θάρρος, σταθερότητα και υπομονή. Θα το ζητήσω αυτό ως πρόεδρος του CDU και, πάνω απ’ όλα, ως Καγκελάριος της χώρας μας». Χρειαζόμαστε αλλαγές και αυτές θα απαιτήσουν προσπάθεια, δήλωσε ο κ. Μερτς, για να προσθέσει: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, επειδή θέλω αυτή η χώρα να προχωρήσει μπροστά».

Προηγουμένως, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, ο Φρίντριχ Μερτς είχε εξασφαλίσει τη στήριξη της ηγεσίας του κόμματός του. Ο ίδιος είχε συγκαλέσει για απόψε την εκτελεστική επιτροπή του CDU, προκειμένου να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο σχετικά με το εάν κινδυνεύει η θέση του μετά τα τελευταία δυσμενή αποτελέσματα.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Οι δημοσκοπήσεις εξόδου που διενήργησε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ARD το βράδυ της Κυριακής έδειξαν ότι η κεντροδεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του Μερτς συγκέντρωσε μόλις 5% στη Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Αυτό αποτελεί το χαμηλότερο αποτέλεσμα που έχει σημειώσει ποτέ το κόμμα σε οποιοδήποτε ομόσπονδο κράτος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Το αντιμεταναστευτικό και φιλικό προς τη Ρωσία κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) σημείωσε σημαντική άνοδο την Κυριακή.

Ο Μερτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα του κόμματός του ως «καταστροφή», απορρίπτοντας κάθε υποχώρηση από το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησής του.

Υποστήριξε ότι τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα της Γερμανίας καθιστούν τις δύσκολες και ενδεχομένως μη δημοφιλείς μεταρρυθμίσεις πιο επείγουσες, όχι λιγότερο, και δεσμεύτηκε να προχωρήσει μπροστά.