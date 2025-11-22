Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε πως κατέστησε σαφές στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια μιας μακράς τηλεφωνικής συνδιάλεξης, το βράδυ της Παρασκευής, 21 Νοεμβρίου.

«Εάν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανόν καταρρεύσει, θα υπάρξει ένας αντίκτυπος συνολικά στην ευρωπαϊκή πολιτική κατάσταση, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε δεσμευτεί τόσο πολύ σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο Μερτς μετά τη Σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

«Κατέστησα σαφή αυτήν τη θέση σε εκείνον (τον Τραμπ)», σημείωσε.

Νωρίτερα, οι ηγέτες 11 Ευρωπαϊκών Κρατών και της ΕΕ ανακοίνωσαν, σε μια κοινή δήλωση, πως το αμερικανικό Σχέδιο 28 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία, είναι μια βάση που «απαιτεί επιπρόσθετη δουλειά».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ