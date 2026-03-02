Δημοσίευμα της Deutche Welle, φιλοξενεί την αναλυτική αξιολόγηση των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, από τον καγκελάριο το απόγευμα της Κυριακής. Την Τρίτη ο Φρίντριχ Μερτς επισκέπτεται την Ουάσινγκτον. Περίπου οκτώ λεπτά διήρκεσε η αναλυτική τοποθέτηση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς το απόγευμα της Κυριακής (01/3) για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή- μία τοποθέτηση που ξεκίνησε με τη διαπίστωση ότι «τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες βιώνουμε μία μοναδική πυκνότητα πολεμικών γεγονότων και ριζικών αλλαγών στον κόσμο και στην άμεση γειτονιά μας» και ότι «οι μέχρι σήμερα ισχύοντες κανόνες του διεθνούς δικαίου τηρούνται όλο και λιγότερο».

Ο καγκελάριος επέκρινε με δριμύτητα τα «έργα και ημέρες» του ισλαμιστικού καθεστώτος της Τεχεράνης και έκανε λόγο για ένα «καθεστώς τρομοκρατίας, που ευθύνεται για την καταπίεση του ιρανικού λαού επί δεκαετίες», υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι «το καθεστώς είναι υπεύθυνο για την τρομοκρατία της Χαμάς και της Χεζμπολάχ». «Η συνεργασία (του Ιράν) με τρομοκρατικές ομάδες θέτει σε κίνδυνο του εταίρους μας και εμάς τους ίδιους», σημειώνει ο Μερτς.

«Δεν είναι ώρα για νουθεσίες»

Αναφερόμενος στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ο καγκελάριος τόνισε: «Έχουμε κοινό συμφέρον να τερματιστεί η τρομοκρατική δράση του καθεστώτος και να σταματήσουν οι επικίνδυνοι εξοπλισμοί με πυρηνικά και βαλλιστικά όπλα. Τα στρατιωτικά χτυπήματα έχουν ως στόχο να βάλουν τέλος στο καταστροφικό παιχνίδι ενός εξασθενημένου καθεστώτος. Αυτό δεν είναι κάτι που δεν έχει ρίσκο». Πιο συγκεκριμένα, ο Φρίντριχ Μερτς ανέφερε πως «δεν γνωρίζουμε αν θα επιτύχει το σχέδιο να επιφέρουμε μία πολιτική αλλαγή εκ των έσω με στρατιωτικά χτυπήματα έξωθεν» και ότι «η σύγκριση με το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη μόνο εν μέρει ισχύει».

Σε κάθε περίπτωση ο καγκελάριος εκτιμά ότι «αξιολογήσεις με κριτήρια διεθνούς δικαίου ελάχιστο αποτέλεσμα θα έχουν, όταν μάλιστα παραμένουν χωρίς συνέπειες». Σε τελική ανάλυση, «δεν είναι η στιγμή να απευθύνουμε νουθεσίες στους εταίρους και συμμάχους μας, παρά τις όποιες αμφιβολίες συμμεριζόμαστε πολλούς από τους στόχους τους, χωρίς εμείς οι ίδιοι να είμαστε σε θέση να τους εκπληρώσουμε».

«Να αποφασίσουν οι Ιρανοί για το μέλλον τους»

Για την «επόμενη μέρα» ο καγκελάριος εξέφρασε την επιθυμία του να αναπτύξει η Γερμανία, από κοινού με τους συμμάχους της, μία ατζέντα για το Ιράν, που θα περιλαμβάνει τέσσερις άξονες: την αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ, τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, την παροχή βοήθειας για τη σταθεροποίηση και οικονομική ανάκαμψη του Ιράν και τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, ώστε «ο ιρανικός λαός να αποφασίσει ελεύθερα για τη μοίρα του».

Όπως ανέφερε ο καγκελάριος, θα συνομιλήσει αναλυτικά για τις εξελίξεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη (3/3) στην Ουάσινγκτον, ενώ βρίσκεται ήδη, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, σε στενή επαφή με τους εταίρους του Βερολίνου στην Ευρώπη, στο Ισραήλ και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Πηγές: dpa, ARD