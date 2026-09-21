Η πολιτική πίεση προς τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, εντείνεται επικίνδυνα, καθώς το κόμμα του (CDU) υπέστη βαρύ πλήγμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, μένοντας εκτός τοπικού κοινοβουλίου, αφού δεν κατάφερε να συγκεντρώσει ούτε το απαραίτητο 5%.

Ο ίδιος ο Μερτς περιέγραψε την εξέλιξη ως «καταστροφική».

Παρά την εκλογική συντριβή της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) με μόλις 4,9%, την πρωτιά της ακροδεξιάς «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) με 38,2% στην περιοχή, αλλά και τη νίκη της Αριστεράς στο Βερολίνο, ο καγκελάριος ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να παραιτηθεί.

Κλονίζεται η εμπιστοσύνη στον καγκελάριο

Το κεντρικό ερώτημα που πλέον πλανάται στο Βερολίνο είναι αν ο Μερτς διατηρεί την υποστήριξη του κόμματός του, των εταίρων του από τη βαυαρική CSU, καθώς και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD).

Σύμφωνα με στοιχεία της Deutsche Welle, η δημοτικότητά του βρίσκεται στο ναδίρ. Η δημοσκόπηση «Deutschlandtrend» της Infratest-Dimap, για λογαριασμό του ARD (αρχές Σεπτεμβρίου), έδειξε ότι μόλις το 13% των πολιτών αποδέχεται το έργο του. Είχε προηγηθεί άλλη μία βαριά ήττα στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου τα ποσοστά της CDU συρρικνώθηκαν στο μισό σε σχέση με το 2021.

Αν και οι φωνές αμφισβήτησης για την επικοινωνιακή του τακτική πληθαίνουν, ο Μερτς παραμένει στο αξίωμα. Ποιοι είναι όμως οι συνταγματικοί δρόμοι για μια πιθανή αλλαγή ηγεσίας;

Σενάριο 1: Εθελούσια Παραίτηση

Ο καγκελάριος έχει την επιλογή να αποχωρήσει οικειοθελώς, εξέλιξη που δεν οδηγεί αυτόματα σε διάλυση της κυβέρνησης.

Ιστορικό παράδειγμα αποτελεί η παραίτηση του Βίλι Μπραντ (SPD) το 1974 λόγω σκανδάλου κατασκοπείας. Τότε, τα συμβαλλόμενα μέρη (SPD και FDP) διατήρησαν τη συμμαχία τους και μέσα σε δέκα ημέρες εξέλεξαν νέο καγκελάριο τον Χέλμουτ Σμιντ, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών («πλειοψηφία του καγκελάριου»). Ο Σμιντ παρέμεινε τελικά στην ηγεσία για οκτώ χρόνια.

Σενάριο 2: Εποικοδομητική Ψήφος Μομφής

Σε περίπτωση που διαμορφωθεί νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή χαθεί πλήρως η πολιτική νομιμοποίηση, η Βουλή μπορεί να καταψηφίσει τον καγκελάριο ψηφίζοντας ταυτόχρονα τον διάδοχό του.

Αυτό συνέβη το 1982, όταν το FDP απέσυρε την υποστήριξή του από τον Χέλμουτ Σμιντ και συμμάχησε με την κεντροδεξιά (CDU/CSU), αναδεικνύοντας τον Χέλμουτ Κολ στην καγκελαρία για τα επόμενα 16 χρόνια.

Στην παρούσα φάση, ένα τέτοιο ενδεχόμενο συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες. Ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν επιθυμεί την κατάρρευσή του, ενώ δεν υπάρχει εμφανής εναλλακτική πρόταση, παρότι ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέντρικ Βούστ, θεωρείται πιθανός δελφίνος, χωρίς ωστόσο να έχει κάνει κάποια κίνηση. Επιπλέον, η CDU παραδοσιακά αποφεύγει τις εσωκομματικές «αποστασίες» στην Ομοσπονδιακή Βουλή.

Σενάριο 3: Ψήφος Εμπιστοσύνης και πρόωρες κάλπες

Η γερμανική Βουλή δεν μπορεί να αυτοδιαλυθεί. Ο καγκελάριος όμως μπορεί να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, συνδέοντάς την με ένα κρίσιμο νομοσχέδιο (όπως έπραξε ο Γκέρχαρντ Σρέντερ το 2001 για τη στρατιωτική αποστολή στο Αφγανιστάν).

Αν ο καγκελάριος χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, μπορεί να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη διάλυση του κοινοβουλίου και την προσφυγή στις κάλπες. Ωστόσο, ο Μερτς έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Ούτε η CDU/CSU ούτε το SPD επιθυμούν πρόωρες εκλογές αυτή τη στιγμή, καθώς τα ποσοστά τους είναι ιδιαίτερα χαμηλά.

Παρ’ όλα αυτά, το πολιτικό κλίμα στο Βερολίνο παραμένει εξαιρετικά ρευστό.

Τι αναφέρει ο γερμανικός Τύπος

Τα πρωτοσέλιδα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης είναι καταπέλτης για τις εξελίξεις:

ARD: Σημειώνει ότι οι δηλώσεις Μερτς προδίδουν την έντονη εσωτερική πίεση. Ο καγκελάριος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση τον Απρίλιο του 2027, ελπίζοντας σε οικονομική ανάκαμψη.

Der Spiegel: Υπογραμμίζει ότι «τίθεται θέμα καγκελαρίου» και καλεί όσους διαφωνούν εντός CDU να εκδηλωθούν άμεσα, τονίζοντας ότι η παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα βλάπτει τη χώρα.

Handelsblatt: Θεωρεί τον Μερτς τον μεγάλο ηττημένο, επισημαίνοντας ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλός του δεν είναι η AfD, αλλά η πολιτική αδράνεια.

Die Welt: Κάνει λόγο για «θάνατο του αστικού κέντρου» εστιάζοντας στην κατάρρευση των ποσοστών της CDU στις νεότερες ηλικίες (μόλις 2% με 3% στις ηλικίες 16-34 στο Μεκλεμβούργο).

Süddeutsche Zeitung: Χαρακτηρίζει το εκλογικό αποτέλεσμα «ιστορική ταπείνωση» για την CDU, παρομοιάζοντας την εικόνα του κόμματος με «ξερό ψωμί».

Tagesspiegel: Βλέπει ενίσχυση των πολιτικών άκρων και εκτιμά ότι ο Μερτς ενδέχεται να αναγκαστεί να παραδώσει την προεδρία του κόμματος για να διασώσει την παρουσία του στην καγκελαρία.

Bild: Προειδοποιεί για πιθανή εσωκομματική «ανταρσία» της βάσης κατά του καγκελάριου.

Το νέο τοπίο σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, παρά τη νίκη της AfD, η Μανουέλα Σβέζιγκ (SPD) αναμένεται να διατηρήσει την πρωθυπουργία συμμαχώντας με την Αριστερά και τους Πράσινους. Η ίδια διαφοροποιήθηκε ανοιχτά από την κεντρική γραμμή του κόμματός της σε θέματα όπως το συνταξιοδοτικό και η βοήθεια στην Ουκρανία, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στο SPD.

Στο Βερολίνο, η Αριστερά σημείωσε εντυπωσιακή νίκη, ιδιαίτερα στους νέους (43% στις ηλικίες 16-24), με την Ελίφ Εράλπ να οδεύει να γίνει η πρώτη τουρκικής καταγωγής δήμαρχος της πόλης. Ωστόσο, οι προγραμματικές της θέσεις για την ιδιοκτησία ακινήτων και την αστυνόμευση δυσκολεύουν τις διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης.

Παράλληλα, ξέσπασε ήδη η πρώτη πολιτική αντιπαράθεση, όταν στην εκδήλωση για τη νίκη του κόμματος εμφανίστηκε ο Ίσα Ρέμο, ηγετικό στέλεχος γνωστής οικογένειας που έχει συνδεθεί από τις αρχές με το οργανωμένο έγκλημα στο Βερολίνο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.