Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, επέκρινε σήμερα (28/11) την επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στην Μόσχα.

Ο Μερτς υπενθύμισε πώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εντάθηκαν μετά την τελευταία επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού στην Μόσχα τον Ιούλιο του 2024, λίγο διάστημα μετά την ανάληψη από την Ουγγαρία της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς την εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Η επίσκεψη εκείνη την περίοδο δεν ήταν μόνο ανεπιτυχής» δήλωσε ο Μερτς κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Σλοβένο πρόεδρο, Ρόμπερτ Γκόλομπ, στο Βερολίνο, για να προσθέσει ότι «Μερικές μέρες μετά την επίσκεψη, πραγματοποιήθηκαν οι πιο σκληρές επιθέσεις από τον ρωσικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον αστικών υποδομών στην Ουκρανία».

«Ελπίζω ότι αυτού του είδους αντίδραση από την Ρωσία δεν θα υπάρξει αυτή τη φορά. Αλλά ο ίδιος πηγαίνει χωρίς την εντολή της ΕΕ και πηγαίνει χωρίς να συνεννοηθεί μαζί μας», συμπλήρωσε.

Δεν παίζει για λογαριασμό της ομάδας της Ευρώπης εδώ και καιρό

Ο Γκόλομπ είπε ότι δεν θα μιλήσει διπλωματικά. «Φοβούμαι ότι ο Βίκτορ Όρμπαν δεν παίζει για λογαριασμό της ομάδας της Ευρώπης εδώ και καιρό». «Δεν περιμένουμε κανένα όφελος, κανένα πλεονέκτημα από αυτή την επίσκεψη», πρόσθεσε ο Γκόλομπ, σημειώνοντας ότι ο Όρμπαν ενεργούσε πρωτίστως για το δικό του συμφέρον.

Τι θα συζητήσουν Πούτιν και Όρμπαν

Ο Ούγγρος ηγέτης πρόκειται να έχει συνομιλίες στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό και τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε πριν αναχωρήσει από τη Βουδαπέστη για τη Μόσχα.

Ο Πούτιν και ο Όρμπαν έχουν επανειλημμένα πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες, μεταξύ άλλων από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, προκαλώντας συνεχώς επικρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ