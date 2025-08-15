Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει σήμερα την ευκαιρία να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, υπογράμμισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τόνισε επίσης πως αναμένει από τον πρόεδρο της Ρωσίας «να αρχίσει διαπραγματεύσεις άνευ όρων» μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα (15/8) στην Αλάσκα.

«Ο στόχος πρέπει να είναι (η διοργάνωση) μιας συνόδου κορυφής στην οποία να συμμετέχει επίσης ο πρόεδρος (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι», κατά την οποία «πρέπει να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός», σημείωσε επίσης ο Μερτς σε ανακοίνωσή του.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας υπογράμμισε εξάλλου ότι «ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί τώρα να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη».