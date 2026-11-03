Τη ρητή διαβεβαίωση ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να κάνει πίσω στη στήριξη του Κιέβου έδωσε ο Φρίντριχ Μερτς, υποδεχόμενος στην καγκελαρία τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μια περίοδο κρίσιμων εξελίξεων στα μέτωπα, ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης κατέστησε σαφές στον Ουκρανό Πρόεδρο πως η χώρα του διατηρεί ένα σταθερό και αξιόπιστο σημείο αναφοράς στην Ευρώπη.

Παράλληλα με το μήνυμα αλληλεγγύης προς την ουκρανική πλευρά, ο Καγκελάριος στράφηκε και προς τους εταίρους που απαρτίζουν τον «Συνασπισμό των Προθύμων».

Ζήτησε να μη χαθεί η συνοχή και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συνδρομή προς το Κίεβο, υπογραμμίζοντας ότι οι συμμαχικές δεσμεύσεις πρέπει να διατηρηθούν στο ακέραιο, για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση.

Η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να «βασίζεται ακλόνητα στη Γερμανία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», δήλωσε ο Καγκελάριος Μερτς, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό Πρόεδρο ενόψει της διπλωματικής κινητικότητας των προσεχών ημερών σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα. Η χειμερινή βοήθεια έχει ξεκινήσει, και περαιτέρω βοήθεια πρόκειται να ακολουθήσει αργότερα φέτος, διαβεβαίωσε, και επανέλαβε ότι «το αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία θα διαμορφώσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια μακροπρόθεσμα και, ως εκ τούτου, η υποστήριξη της Ουκρανίας είναι προς το γερμανικό και ευρωπαϊκό συμφέρον». «Καλώ την πλειοψηφία των Γερμανών να το κατανοήσει», είπε σε δραματικό τόνο, με το βλέμμα στις φωνές περί αναστολής της παροχής περαιτέρω οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία. Η Γερμανία θα συνεχίσει την υποστήριξή της χωρίς μεταβολή, αλλά είναι επίσης σαφές ότι όλοι οι Ευρωπαίοι φέρουν την ευθύνη, όχι μόνο οι Γερμανοί, και πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευσή τους στο ΝΑΤΟ για στρατιωτική υποστήριξη ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του έτους, συνέχισε ο Καγκελάριος και ανακοίνωσε συνάντηση υποστηρικτών της Ουκρανίας για τις 19 Νοεμβρίου στο Βερολίνο. Ο Φρίντριχ Μερτς ανέδειξε επίσης τη σημασία της συμμετοχής της Ευρώπης σε πιθανές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά και της συμμετοχής του Ουκρανού Προέδρου στη Σύνοδο Κορυφής της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι. «Εφόσον συζητείται η Ουκρανία, τότε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι. Είναι εντελώς απαράδεκτο τρίτα κράτη να συζητούν την τύχη της Ουκρανίας χωρίς να εμπλέκεται η Ουκρανία», πρόσθεσε. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη προσκαλέσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν είναι ωστόσο σαφές εάν τελικά θα παραστεί, και μέχρι τώρα, δεν έχει απευθύνει πρόσκληση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ηγεσία στη Μόσχα πρέπει «επιτέλους και σοβαρά» να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό ακόμη», συνέχισε ο κ. Μερτς, τονίζοντας ωστόσο ότι η Γερμανία «δεν φείδεται διπλωματικών προσπαθειών». Η ανθρωπιστική εκεχειρία στο Ολέσκι, πρόσθεσε, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο, ενδεχομένως για την κατάσταση σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές ή τη Μαύρη Θάλασσα. «Η Ρωσία το έχει αρνηθεί πεισματικά μέχρι στιγμής και, με τις επιθέσεις της στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλεί περαιτέρω κλιμάκωση και παγκόσμια επισιτιστική κρίση εις βάρος των φτωχότερων χωρών του κόσμου», ανέφερε ο Καγκελάριος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του ευχαρίστησε τη Γερμανία για την υποστήριξή της.