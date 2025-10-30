Συνάντηση στην Άγκυρα πραγματοποίησαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, με βασικά θέματα στην ατζέντα την αμυντική βιομηχανία και το μεταναστευτικό.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι η Τουρκία και η Γερμανία διαθέτουν «υψηλό δυναμικό» συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία και πρέπει να επικεντρωθούν σε κοινά έργα.

«Υπό το φως των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφάλειας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω τα προβλήματα που σχετίζονται με την προμήθεια αμυντικών προϊόντων και να επικεντρωθούμε σε κοινά προγράμματα», ανέφερε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας σε ερώτηση για την καταδίκη και φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, δήλωσε ότι «κανείς δεν μπορεί να πατά πάνω στους νόμους, ανεξαρτήτως της θέσης του», υπογραμμίζοντας ότι «η δικαιοσύνη διαχειρίζεται τη νομική διαδικασία όπως απαιτείται».

Αντιπαράθεση για τη Γάζα

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Ερντογάν εξαπέλυσε δριμεία κριτική προς τη Γερμανία, κατηγορώντας τη για αδιαφορία απέναντι στη «γενοκτονία», τον λιμό και τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα την Πέμπτη.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά και άλλα όπλα, τα οποία «χρησιμοποιεί και απειλεί» τη Γάζα, ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς δεν διαθέτει τέτοια μέσα. Όπως είπε, «παρά την εκεχειρία», το Ισραήλ «επιτέθηκε εκ νέου στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες».

«Η Γερμανία δεν τα βλέπει όλα αυτά;» διερωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αποτελεί ανθρωπιστικό καθήκον της Τουρκίας, της Γερμανίας και όλων των χωρών να συμβάλουν στον τερματισμό του λιμού και των σφαγών στη Γάζα.

Ερωτηθείς για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα «είναι ήρεμη και βέβαιη» ως προς τη στάση της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πάντα λέγαμε ότι τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης δεν είναι για εμάς μια αρνητική διαδικασία. Αν η Ευρώπη προσεγγίζει την Τουρκία με βάση τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης, εμείς έχουμε και τα Κριτήρια της Άγκυρας», είπε χαρακτηριστικά.

Μερτς: «Η Τουρκία δεν τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης»

Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς δήλωσε ότι συζήτησε με τον κ. Ερντογάν το ζήτημα της μετανάστευσης, επισημαίνοντας πως το Βερολίνο θέλει να σημειωθεί περισσότερη πρόοδος στις επαναπροωθήσεις.

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος επεσήμανε ότι βλέπει την Τουρκία «να βρίσκεται κοντά στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τα κριτήρια που απαιτούνται για την υποψηφιότητά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι θέλει στρατηγικό διάλογο με την Ευρώπη, θέλει ένταξη της Τουρκίας και σχέσεις, επισημαίνοντας όμως ότι στο θέμα της Δικαιοσύνης και κράτος δικαίου «η Τουρκία δεν τηρεί κριτήρια της Κοπεγχάγης».

«Προσωπικά –και εκ μέρους της γερμανικής κυβέρνησης– βλέπω την Τουρκία ως έναν στενό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να συνεχίσουμε να διευκολύνουμε τον δρόμο προς την Ευρώπη», είπε ο Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, απαντώντας στις επικρίσεις του Τούρκου προέδρου, υπενθύμισε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ από την ίδρυσή του.

«Από τότε που ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό του. Το Ισραήλ έγινε πατρίδα για εκατομμύρια Εβραίους που αναζήτησαν καταφύγιο. Για αυτόν τον λόγο, η Γερμανία θα παραμείνει πάντα στο πλευρό του Ισραήλ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε κάθε απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης», δήλωσε ο Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ άσκησε το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα και τόνισε πως ο πόλεμος «θα μπορούσε να είχε τελειώσει με μία μόνο απόφαση αν η Χαμάς κατέθετε τα όπλα».

«Τα παιδιά στη Γάζα υπήρξαν όμηροι της Χαμάς. Ελπίζουμε αυτό να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», σημείωσε.