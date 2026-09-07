Για «τεκτονική αναταραχή» στο κομματικό σύστημα και για «συθέμελο κλονισμό» του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) μετά τη χθεσινή νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στην Σαξονία-‘Ανχαλτ μίλησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο πλαίσιο της κλειστής συνεδρίασης του προεδρείου του κόμματός του που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με την BILD, ο κ. Μερτς αναφέρθηκε σε επικείμενη δεξιά εξτρεμιστική κυβέρνηση με ακροδεξιό πρωθυπουργό στο Μαγδεμβούργο και εξέφρασε την απογοήτευσή του. «Έχουμε ένα ισχυρό σύνταγμα, έχουμε όλα τα μέσα για να υπερασπιστούμε το σύνταγμα ενάντια σε μια δεξιά εξτρεμιστική κυβέρνηση κρατιδίου, αλλά βιώνουμε μια τεκτονική αναταραχή στο κομματικό μας σύστημα. Αυτό κλονίζει συθέμελα το κόμμα μας. Δεν μπορούμε απλώς να επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή – ούτε εγώ ούτε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορούμε», παραδέχθηκε και αναγνώρισε ότι «αποτύχαμε να βρούμε μια συναισθηματική σύνδεση με τον λαό». Υπήρχε «έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης από τον πληθυσμό και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε», πρόσθεσε και δήλωσε ακόμη ότι το CDU έχασε με δραματικό τρόπο τις εκλογές, γεγονός το οποίο, όπως είπε, σηματοδοτεί βαθιά καμπή και λειτουργία εν μέσω ισχυρής έντασης. Επιπλέον ο κ. Μερτς αναφέρθηκε στα συγχαρητήρια της Μόσχας και των ΗΠΑ προς την AfD.

Ο καγκελάριος απηύθυνε επίσης έκκληση για ενότητα, προειδοποιώντας ότι «θα πετύχουμε μόνο εάν συζητήσουμε ανοιχτά τα προβλήματα εντός της ηγεσίας». Αλλά και το κόμμα πρέπει να σταθεί ενωμένο, επισήμανε. «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δημόσιες δηλώσεις που στρέφονται κατά του κόμματος βλάπτουν το CDU και στόχος της AfD είναι η καταστροφή του CDU», είπε χαρακτηριστικά και επανέλαβε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την AfD. «Το CDU στέκει γερά στα θεμέλια του Αντενάουερ και του Κολ», ανέφερε, ενώ έκανε λόγο για μια «εξαιρετικά σκληρή» προεκλογική εκστρατεία, η οποία ωστόσο δεν ενόχλησε τους πολίτες. «Αυτό πονάει πολύ, αλλά πρέπει να το δεχτούμε», παραδέχθηκε.