Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η απόφαση του Πενταγώνου να δρομολογήσει τη δημόσια μετάδοση, μέσω διαδικτύου, της εκτέλεσης του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, πρώην ταγματάρχη του αμερικανικού στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο για την επίθεση στο Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009, με απολογισμό 13 νεκρούς και 32 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει ανακοινωθεί, η εκτέλεση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου, στην ίδια Στρατιωτική Βάση όπου σημειώθηκε η επίθεση. Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υποστήριξε ότι οι πολίτες πρέπει να αντιληφθούν πως τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις έχουν «σοβαρές συνέπειες».

Στη συνέχεια, το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της διαδικασίας.

Εφόσον το σχέδιο υλοποιηθεί, θα πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική εκτέλεση στις ΗΠΑ από το 1961, την πρώτη εκτέλεση στρατιωτικού με εκτελεστικό απόσπασμα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και την πρώτη δημόσια εκτέλεση στη χώρα, εδώ και περίπου εννέα δεκαετίες.

Για «θέαμα θανάτου» μιλούν οι Δημοκρατικοί Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις και από στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο. Ο Γερουσιαστής και βετεράνος των Πεζοναυτών Ρούμπεν Γκαγιέγκο τόνισε ότι η απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα δεν προϋποθέτει τη δημιουργία ενός «θεάματος θανάτου», ενώ η Γερουσιαστής Πάτι Μάρεϊ κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει το σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το ένα αποκρουστικό δημόσιο θέαμα. Από την πλευρά του, ο Άνταμ Σμιθ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέφρασε έντονη ανησυχία, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία κινδυνεύει να μετατρέψει την απονομή δικαιοσύνης σε δημόσιο σόου. «Οι ΗΠΑ είναι μια δημοκρατία και οφείλουν να υπερασπίζονται το κράτος δικαίου με σοβαρότητα, αντί να το μετατρέπουν σε θέαμα», υπογράμμισε. Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, ο Γερουσιαστής Κρις Μέρφι χαρακτήρισε μια δημόσια εκτέλεση «μεσαιωνική», διερωτώμενος αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν να υιοθετήσουν μεθόδους που παραπέμπουν στις εκτελέσεις τις οποίες προβάλλουν τρομοκρατικές οργανώσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Χίλαρι Κλίντον καταδίκασε την ιδέα ως «βάρβαρη» και ασύμβατη με την αξιοπρέπεια των ΗΠΑ, ζητώντας να υπάρξει αντίδραση απέναντι στα σχέδια του Πενταγώνου.

«Πέρα από αηδιαστική» η δημόσια εκτέλεση για τους Ρεπουμπλικανούς

Η προοπτική της ζωντανής μετάδοσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις πέρα από τις κομματικές διαχωριστικές γραμμές, ακόμη και μεταξύ πολιτικών που τάσσονται υπέρ της θανατικής ποινής για τον Χασάν.

Ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής Τομ Τίλις δήλωσε ότι ο καταδικασμένος πρέπει να υποστεί την προβλεπόμενη ποινή, χαρακτηρίζοντας ωστόσο τη δημόσια μετάδοση «πέρα από αηδιαστική». Όπως επισήμανε, οι δημόσιες εκτελέσεις παραπέμπουν σε πρακτικές χωρών όπως το Ιράν και το Αφγανιστάν και δεν έχουν θέση στην αμερικανική κοινωνία.

Αντίστοιχη στάση κράτησε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Όστιν Σκοτ, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αν και υποστηρίζει την επιβολή της θανατικής ποινής, εξέφρασε την αντίθεσή του στη μετατροπή μιας εκτέλεσης σε «γκροτέσκο δημόσιο θέαμα», επισημαίνοντας ότι ανάλογες πρακτικές έχουν χρησιμοποιηθεί από τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής Τζον Κέρτις προειδοποίησε ότι η μετάδοση ενός θανάτου υποβαθμίζει την κοινωνία, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η δημόσια προβολή εκτελέσεων μπορεί να οδηγήσει στην εξοικείωση των πολιτών με τη βία.

Αποστάσεις και από τον Τζέι Ντι Βανς

Επιφυλακτικός εμφανίστηκε και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παρακολουθήσει την εκτέλεση, εφόσον μεταδοθεί ζωντανά. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για το αν το σχέδιο θα εφαρμοστεί τελικά με τον τρόπο που έχει ανακοινωθεί.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει το βαθύ χάσμα που μπορεί να προκαλέσει η επιλογή της δημόσιας προβολής μιας θανατικής ποινής, ακόμη και μεταξύ όσων συμφωνούν με την επιβολή της.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται πλέον στις ΗΠΑ είναι κατά πόσο μια εκτέλεση μπορεί να παρουσιαστεί ως δημόσιο μήνυμα αποτροπής, χωρίς να μετατραπεί σε θέαμα που δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.