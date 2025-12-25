Δεκατέσσερις χώρες καταδίκασαν την Τετάρτη την απόφαση του Ισραήλ να εγκρίνει τη δημιουργία 19 εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας πως παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και απειλούν να αποσταθεροποιήσουν ακόμη περισσότερο την περιοχή.

«Καλούμε το Ισραήλ να αναιρέσει αυτήν την απόφαση, καθώς και την επέκταση των οικισμών», αναφέρει η κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι 14 χώρες (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Μάλτα, Καναδάς και Ιαπωνία).

«Υπενθυμίζουμε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες, στο πλαίσιο μια ευρύτερης εντατικοποίησης του εποικιστικού προγράμματος στη Δυτική Όχθη, όχι μόνο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο αλλά ενέχουν επίσης τον κίνδυνο να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση», συμπληρώνεται.

Πηγές: AΜΠΕ, Reuters