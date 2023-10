Από το Κάιρο μέχρι τη Βαγδάτη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στις αραβικές πρωτεύουσες σε υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας που βομβαρδίζονται από το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς.

Στο Κάιρο, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, μερικές χιλιάδες από τους οποίους στην εμβληματική πλατεία Ταχρίρ, φώναξαν “Ψωμί, ελευθερία, αραβική Παλαιστίνη” και “Ο λαός θέλει την πτώση του Ισραήλ”, παραφράζοντας τα δύο κυριότερα συνθήματα της “επανάστασης” του 2011 που ανέτρεψε τον πρόεδρο Χόσνι Μουμπάρακ.

Protests in support of Palestine in Egypt turned into anti-Sisi protests.

In the Egyptian capital Cairo, thousands of citizens marched to Tahrir Square in support of Palestine, chanting slogans criticizing President Abdel Fattah El-Sisi.

“Bread, freedom, social justice” pic.twitter.com/eyPwFRPMp6

