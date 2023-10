Σφοδροί βομβαρδισμοί είναι σε εξέλιξη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου από την περιοχή αυτήν.

Σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, η Πολεμική Αεροπορία της χώρας έχει πραγματοποιήσει μαζικές επιδρομές τις τελευταίες ώρες στη Γάζα, καθώς επίκειται «επέκταση της χερσαίας επιχείρησης απόψε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε εξάλλου ότι έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το Ίντερνετ στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Netblocks, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και την πρόσβαση στο Ίντερνετ σε όλον τον κόσμο, έκανε λόγο για «κατάρρευση» των συνδέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Accompanied by a total blackout of telecommunication services, lsraeli warplanes launch the most violent series of air attacks against Gaza Strip. pic.twitter.com/pUPpWKe6dR

Gaza Strip is under the heaviest air attack since the beginning of the aggression. pic.twitter.com/5AH1U8gSh2

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023