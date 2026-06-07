Οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή παρουσιάζουν νέα κλιμάκωση, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να προχωρούν σε μια κίνηση που προϊδεάζει για ισχυρά αεροπορικά χτυπήματα το επόμενο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, το Ισραήλ εξέδωσε μια επείγουσα και αυστηρή προειδοποίηση προς τους αμάχους, καλώντας σε άμεση εκκένωση της ιστορικής πόλης της Τύρου στον Λίβανο, καθώς και όλων των γειτονικών της περιοχών.

Σημειώνεται πως ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα, ότι αναχαίτισε δύο ρουκέτες που είχαν περάσει στο έδαφος του Ισραήλ από τον Λίβανο, αφού ήχησαν σειρήνες στην περιοχές των αγροτικών οικισμών Γίφτα και Ραμότ Ναφτάλι.

Η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου δεν ανέλαβε την ευθύνη εκτόξευσης των ρουκετών.