Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων πλησιάζει στο τέλος της, ενώ οι αναφορές για τον αριθμό των θυμάτων από τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις προκαλούν παγκόσμια ανησυχία.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (Τρίτη, 10:30 GMT), οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές είναι βαρύτατες. Στο Ιράν, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει 3.375 νεκρούς και πάνω από 26.500 τραυματίες, με το 25% των θυμάτων να αφορά γυναίκες και παιδιά. Στον Λίβανο, οι απώλειες έχουν φτάσει τις 2.509, ενώ οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο.

Στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, καταγράφονται επίσης απώλειες:

ΗΑΕ: 12 νεκροί και 224 τραυματίες.

Ιράκ: 118 νεκροί, κυρίως μέλη παραστρατιωτικών δυνάμεων.

Κουβέιτ: 7 νεκροί, συμπεριλαμβανομένων αμάχων και μελών της πυροσβεστικής.

Σαουδική Αραβία: 3 νεκροί από πλήγματα σε κατοικημένες και ενεργειακές περιοχές.

Παρά την αρχική εκεχειρία που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, οι ελπίδες για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ εξανεμίζονται. Η Τεχεράνη αρνήθηκε τη συμμετοχή της, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παραβίαση των όρων μέσω του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ από τις 13 Απριλίου.

Παράλληλα, στον νότιο Λίβανο, το Ισραήλ έχει καθιερώσει την «Κίτρινη Γραμμή», ελέγχοντας την περιοχή έως τον ποταμό Λιτάνι, παρά την εκεχειρία 10 ημερών που συμφωνήθηκε στις 17 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται πως οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, με πλήγματα κατά πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με αντίποινα σε χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), στο Ιράκ και την Ιορδανία, στοχεύοντας περιοχές με αμερικανική στρατιωτική παρουσία. Στις επιχειρήσεις ενεπλάκησαν και οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, εξαπολύοντας βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ στα τέλη Μαρτίου.

Όσον αφορά στις ΗΠΑ, η CENTCOM επιβεβαίωσε 13 θανάτους στρατιωτών σε μάχη και απώλειες πληρώματος αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο Ιράκ.

Από την πλευρά του Ισραήλ αναφέρθηκαν 26 νεκροί και πάνω από 7.700 τραυματίες, με επίκεντρο των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων την πόλη Ντιμόνα και την Αράντ.