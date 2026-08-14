Σε μια προγραμματισμένη, αλλά κρίσιμη αναδιάταξη δυνάμεων προχωρά το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, αποστέλλοντας το αεροπλανοφόρο USS George Washington στη Μέση Ανατολή για να αναλάβει τη θέση του USS Abraham Lincoln. Η αντικατάσταση αυτή έρχεται στη σκιά αυξανόμενων ανησυχιών για την καταπόνηση του πληρώματος του Lincoln, το οποίο μετρά μήνες αδιάλειπτης παραμονής στην ανοιχτή θάλασσα.

Στα όρια της αντοχής το πλήρωμα του Lincoln

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το USS Abraham Lincoln βρίσκεται σε αποστολή για περισσότερες από 250 ημέρες, εκ των οποίων οι 200 έχουν περάσει χωρίς καμία προσόρμιση για ανάπαυση. Η παρατεταμένη αυτή ανάπτυξη έχει προκαλέσει πολιτικές παρεμβάσεις στην Ουάσιγκτον.

Με επιστολή του προς το Υπουργείο Άμυνας, ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, βλάβες στα υδραυλικά δίκτυα, προβλήματα στην αλληλογραφία, καθώς και για την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των ναυτών.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τον περασμένο Αύγουστο ένα άτομο έπεσε στη θάλασσα από το κατάστρωμα, αν και ευτυχώς διασώθηκε άμεσα.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάρλιν Στουτζμαν προανήγγειλε αίτημα ενημέρωσης από το Πεντάγωνο, τονίζοντας την ανάγκη η πολιτεία να μεριμνά έμπρακτα για τους στρατιωτικούς της.

Παράλληλα, ο γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαγιέγκο ζήτησε να μεταβεί στο πλοίο διακομματική αντιπροσωπεία για αυτοψία των συνθηκών διαβίωσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτοί οι ναύτες δικαιούνται να γνωρίζουν πότε θα επιστρέψουν στην πατρίδα».

Η στάση του Πενταγώνου

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, απέρριψε τα περί άσχημων συνθηκών, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «εντελώς διαστρεβλωμένες» και διαβεβαιώνοντας ότι το Ναυτικό παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη.

Το Πολεμικό Ναυτικό διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες για αύξηση των αυτοκτονικών τάσεων ή των προβλημάτων ψυχικής υγείας στο πλοίο, υπογραμμίζοντας πως επιβαίνει εξειδικευμένο ιατρικό, θρησκευτικό και ψυχιατρικό προσωπικό. Ωστόσο, στρατιωτικοί κύκλοι αναγνωρίζουν ότι η έλλειψη στάσεων σε λιμάνια για συντήρηση και ξεκούραση δημιουργεί αναπόφευκτη πίεση στο προσωπικό, αν και η απόφαση αντικατάστασης είχε ληφθεί πριν δουν το φως της δημοσιότητας αυτές οι ανησυχίες.

Ο κομβικός ρόλος στον πόλεμο με το Ιράν

Το USS Abraham Lincoln ξεκίνησε την αποστολή του τον περασμένο Νοέμβριο. Τον Ιανουάριο, τα σχέδια άλλαξαν και το πλοίο έλαβε εντολή να κατευθυνθεί στη Μέση Ανατολή.

Εκεί, αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος στην αμερικανική επιχείρηση «Operation Epic Fury» εναντίον του Ιράν. Τα αεροσκάφη του συμμετείχαν ενεργά σε εκστρατείες βομβαρδισμών, ενώ το ίδιο το αεροπλανοφόρο συνέβαλε στον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμένων.

Στρατηγικό κενό στον Ινδο-Ειρηνικό

Η μετάβαση του USS George Washington στη Μέση Ανατολή δεν έρχεται χωρίς γεωπολιτικό κόστος. Το εν λόγω αεροπλανοφόρο, με βάση την Ιαπωνία, περιπολούσε πρόσφατα στη Νότια Σινική Θάλασσα (πραγματοποιώντας μάλιστα επίσκεψη στο Βιετνάμ) ως ανάχωμα στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στον Ινδο-Ειρηνικό.

Έχοντας πλέον διασχίσει τα Στενά της Μαλάκκας προς δυσμάς, με τη συνοδεία αντιτορπιλικών, η απουσία του αφήνει ένα προσωρινό κενό στην Ασία. Σύμφωνα με τον πρώην αξιωματικό του Ναυτικού και αναλυτή Μπράιαν Κλαρκ, η αποχώρηση του Washington στερεί από τις ΗΠΑ πολύτιμες ευκαιρίες σύσφιξης των αμυντικών δεσμών με συμμάχους όπως η Ιαπωνία και οι Φιλιππίνες.

Η ασφυκτική πίεση στον αμερικανικό στόλο

Η ιστορία του Lincoln αναδεικνύει ένα ευρύτερο, δομικό πρόβλημα για το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό: το «τέντωμα» των δυνάμεών του σε πολλαπλά, ταυτόχρονα μέτωπα.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν σήμερα 11 ενεργά αεροπλανοφόρα, τα οποία απαιτούν μακρές περιόδους βαριάς συντήρησης μετά από κάθε ανάπτυξη. Όπως επισημαίνει ο αναλυτής Μπράιαν Κλαρκ, ο επιχειρησιακός αντίκτυπος και η φθορά από την εμπλοκή με το Ιράν ενδέχεται να απαιτήσουν έως και τρία χρόνια για να απορροφηθούν, προκειμένου ο στόλος να ανακτήσει τα επιθυμητά επίπεδα ετοιμότητας.