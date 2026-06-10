Το Ιράν έσπευσε να διαβεβαιώσει τους διεθνείς μεσολαβητές ότι η κατάρριψη αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache δεν ήταν εσκεμμένη, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα παραμένει προσηλωμένη στη διπλωματική οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες υψηλού επιπέδου που μετέδωσε το δίκτυο Al Arabiya, η Τεχεράνη απέδωσε το περιστατικό στην «τεταμένη κατάσταση ασφαλείας» που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, αρνούμενη κατηγορηματικά οποιαδήποτε προμελετημένη επιθετική ενέργεια.

Το χρονικό της συντριβής

Οι ιρανικές εξηγήσεις ακολούθησαν τις αποκαλύψεις Αμερικανών αξιωματούχων, σύμφωνα με τις οποίες ένα ιρανικό drone συγκρούστηκε με το αμερικανικό ελικόπτερο Apache ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε τη συντριβή του ελικοπτέρου, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα δύο μέλη του πληρώματος σώθηκαν αφού περισυνελέγησαν σώα από αμερικανικό σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, ο Τραμπ έστειλε αυστηρό μήνυμα, προειδοποιώντας για Αμερικανική απάντηση.

Λίγο αργότερα, στρατιωτικές πηγές του Ιράν μέσω των κρατικών ΜΜΕ υποστήριξαν ότι οι δυνάμεις τους δεν πραγματοποίησαν καμία αεροπορική επιχείρηση στην περιοχή το επίμαχο 24ωρο.

Παρά την προσπάθεια κατευνασμού, η Τεχεράνη εξέδωσε ταυτόχρονα και μια σκληρή στρατιωτική προειδοποίηση: οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση ή κλιμάκωση με πρόσχημα το ελικόπτερο θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική και άμεση απάντηση».

Παράλληλα ο αρχηγός του Γενικού επιτελείου Εϊάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει «ένα ακόμη σκληρό και βαθύ πλήγμα» εναντίον του Ιραν εφόσον χρειαστεί.

Διαπραγματεύσεις στην κόψη του ξυραφιού

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μετά από τις αμοιβαίες επιθέσεις Ιράν-Ισραήλ τα τελευταία 24ωρα, γεγονός που απειλεί να διαλύσει την υφιστάμενη εύθραυστη εκεχειρία.

Πάντως, οι εμπλεκόμενες πλευρές φαίνεται να αποζητούν να διαχωρίσουν την ένταση στο πεδίο από τη διπλωματική διαδικασία, ώστε το περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ να μην εξελιχθεί σε νέα σύγκρουση.