Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μέση Ανατολή από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε η πολεμική σύρραξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Αν και πλέον έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύμφωνα με τις κρατικές αναφορές από το Ιράν και τον Λίβανο, οι νεκροί στις δύο αυτές χώρες ξεπερνούν τους 7.300 από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται εκατοντάδες παιδιά, δεκάδες εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

Γιατί οι πραγματικοί αριθμοί παραμένουν στο σκοτάδι

Ωστόσο, η πραγματική εικόνα ενδέχεται να είναι πολύ πιο ζοφερή. Αναλυτές και ειδικοί εξήγησαν στο BBC Verify ότι οι περιορισμοί στο διαδίκτυο, τα εμπόδια στα μέσα ενημέρωσης και η κυβερνητική λογοκρισία –σε συνδυασμό με την παρουσία ένοπλων οργανώσεων σε ορισμένες περιοχές– δυσχεραίνουν σημαντικά την καταγραφή.

Ο Δρ Ιέιν Όβερτον, επικεφαλής της βρετανικής οργάνωσης “Action on Armed Violence”, επεσήμανε ότι επειδή η σύγκρουση εξελίχθηκε σε πολλά κράτη ταυτόχρονα, τα στοιχεία για τις απώλειες είναι συχνά ελλιπή, καθυστερημένα ή αδύνατον να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητες πηγές. Ο ίδιος εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών θα αποτελεί αντικείμενο διαφωνιών για πολλά χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου.

Η κατάσταση στο Ιράν: Κυβερνητικά στοιχεία vs Ανθρωπιστικές οργανώσεις

Μέχρι τα μέσα Απριλίου, οι επίσημες αρχές της Τεχεράνης έκαναν λόγο για τουλάχιστον 3.468 Ιρανούς νεκρούς (ανάμεσά τους 499 γυναίκες) από τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα. Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο αριθμός αυτός αφορούσε 1.460 πολίτες και 2.008 στρατιωτικούς.

Από την άλλη πλευρά, η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ, ανέβασε τον πήχη των απωλειών στις 3.636. Σε έκθεσή της, η οργάνωση διευκρίνισε ότι η δική της καταγραφή περιλαμβάνει 1.701 αμάχους (εκ των οποίων 307 παιδιά), 1.221 στρατιωτικούς και 714 άτομα των οποίων η ιδιότητα δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί.

Καταγγελίες για συγκάλυψη και πλήγματα σε αμάχους

Η HRANA ξεκαθάρισε ότι τα στοιχεία της αποτελούν το «απολύτως ελάχιστο», καθώς η συλλογή πληροφοριών ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω των μπλακάουτ στο ίντερνετ, της πολιτικής καταστολής και της επικινδυνότητας των περιοχών. Η υποδιευθύντρια της οργάνωσης, Σκάιλαρ Τόμσον, κατήγγειλε ότι οι αρχές σκοπίμως αποσιωπούν πληροφορίες, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων δέχονται πιέσεις για να μην μιλήσουν δημόσια.

Παράλληλα, το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για στοχοποίηση μη στρατιωτικών υποδομών. Έρευνες έδειξαν ότι αμερικανικός πύραυλος έπληξε σχολείο στην πόλη Μινάμπ, την πρώτη κιόλας μέρα του πολέμου, προκαλώντας τον θάνατο 168 ανθρώπων, ανάμεσά τους 110 παιδιά, με τον αμερικανικό στρατό να δηλώνει ότι εξετάζει το περιστατικό. Λίγες ημέρες αργότερα, ένας ακόμη πύραυλος χτύπησε αθλητικό κέντρο κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ κοριτσιών στην πόλη Λαμέρντ, αφήνοντας πίσω 20 νεκρούς. Αν και οι ΗΠΑ αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στο δεύτερο αυτό χτύπημα, ειδικοί ανέφεραν στο BBC Verify ότι πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε αμερικανικός πύραυρος ακριβείας (PrSM).

Πηγή: BBC