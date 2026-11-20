Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας αποτελούσε την κύρια πύλη εισόδου στην Ελλάδα για τα κλεμμένα τρακτέρ και τα βαρέα οχήματα έργου που αφαιρούσε από την Ιταλία διεθνές κύκλωμα, προκειμένου να τα διοχετεύσει στη ρουμανική αγορά.

Νεότερες λεπτομέρειες για τη μεγάλη επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Άγιος Ισίδωρος» έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ιταλικές Αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, παρουσιάζοντας μάλιστα και χάρτη με την ακριβή διαδρομή που ακολουθούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από το Μπρίντιζι προς την Ηγουμενίτσα και στη συνέχεια οδικώς προς τη Ρουμανία.

Υπενθυμίζεται πως το Zougla.gr αποκάλυψε πρώτο την συγκεκριμένη επιχείρηση με εκτενές ρεπορτάζ.

Οι 14 συλλήψεις και οι βάσεις στην Απουλία

Η αστυνομική επιχείρηση, η οποία εκτελέστηκε από το Σώμα των Καραμπινιέρων υπό την εποπτεία Ιταλού εισαγγελέα, ήρθε ως επιστέγασμα πολύμηνων ερευνών και παρακολουθήσεων που είχαν ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2024. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει χειροπέδες σε 14 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 28 κατηγορούμενους -17 Ιταλούς και 11 Ρουμάνους, ηλικίας από 24 έως 65 ετών, ανάμεσά τους και μία γυναίκα.

Η οργάνωση διατηρούσε επιχειρησιακά κέντρα στην Κανόζα της Απουλίας και στο Σαν Φερντινάντο ντι Πούλια, απ’ όπου επέκτεινε τη δράση της στις γειτονικές περιφέρειες. Οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, όπως εγκληματική οργάνωση, ληστεία, διακεκριμένες κλοπές, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πλαστοπροσωπία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, με επιβαρυντική περίσταση τον διεθνικό χαρακτήρα της δράσης τους.

Πώς εξαφάνιζαν τα ίχνη των κλεμμένων μηχανημάτων

Πριν τα κλεμμένα αγροτικά οχήματα φορτωθούν σε νταλίκες και επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής Μπρίντιζι – Ηγουμενίτσα, τα μέλη της σπείρας φρόντιζαν να αλλοιώσουν πλήρως τα στοιχεία τους. Συγκεκριμένα, προχωρούσαν σε επαναχάραξη των αριθμών πλαισίου, τοποθετούσαν νέες πινακίδες κυκλοφορίας και κατήρτιζαν πλαστές άδειες, πλήθος των οποίων κατασχέθηκε κατά τις έρευνες. Με αυτόν τον τρόπο τα μηχανήματα περνούσαν ανενόχλητα τα σύνορα και ταξίδευαν οδικώς μέσω του ελληνικού οδικού δικτύου μέχρι τη Ρουμανία, όπου κατέληγαν προς πώληση.

Ερευνάται η εμπλοκή συνεργών στην Ελλάδα

Για να «δέσουν» την υπόθεση και να προχωρήσουν στις συλλήψεις, οι ιταλικές αρχές κινητοποίησαν περίπου 100 άνδρες των Καραμπινιέρων, οι οποίοι υποστηρίχθηκαν από την 6η Μονάδα Ελικοπτέρων, το 4ο Έφιππο Σύνταγμα, την Αερομεταφερόμενη Μοίρα Καταδρομών «Puglia» και εκπαιδευμένους αστυνομικούς σκύλους.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς, όπως επεσήμανε ανώτερος Ιταλός αξιωματικός που χειρίζεται την υπόθεση, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να εντοπιστούν και συνεργοί ή εμπλεκόμενα πρόσωπα εντός της ελληνικής επικράτειας.

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