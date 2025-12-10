Μετ’ εμποδίων πραγματοποιήθηκε η η επιστροφή του Ολυμπιακού από την Αστάνα, μετά το νικηφόρο παιχνίδι με την Καϊράτ.

Η θερμοκρασία είχε φθάσει στους -21, με αποτέλεσμα να έχουν γεμίσει με πάγο οι κινητήρες του αεροσκάφους που θα μετέφερε την αποστολή του Ολυμπιακού.

Οι υπάλληλοι του αεροδρομίου κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να απομακρύνουν τον πάγο από τους κινητήρες (διαδικασία αποπαγοποίησης) προκειμένου να καταστεί εφικτή η αναχώρηση του αεροπλάνου που θα μετέφερε την αποστολή της ομάδας.

Δείτε βίντεο, με τους υπαλλήλους του αεροδρομίου να προσπαθούν να απομακρύνουν τον πάγο από τους κινητήρες του αεροσκάφους:

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ-ΟΜΑΔΑ