Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σημαντικότερη δικαστική πρόκληση στην ιστορία της, καθώς 29 πολιτείες των ΗΠΑ την κατηγορούν ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εξάρτηση των ανήλικων χρηστών.

Η δίκη ξεκίνησε με τις εναρκτήριες αγορεύσεις των δύο πλευρών, με τις πολιτείες να υποστηρίζουν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας βασίζεται στην προσέλκυση της προσοχής των νέων και στη συλλογή των δεδομένων τους.

Οι κατηγορίες κατά της Meta

Η Μέγκαν Ο’Νιλ, αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, παρουσίασε το επιχείρημα των πολιτειών ότι η Meta αξιοποίησε τον αλγόριθμο, τα likes και τις ειδοποιήσεις για να κρατά τους νέους όσο το δυνατόν περισσότερο στις πλατφόρμες της.

Όπως υποστήριξε, η εταιρεία γνώριζε τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, αλλά παρ’ όλα αυτά διαβεβαίωνε επανειλημμένα το κοινό και τους νομοθέτες ότι το Instagram και το Facebook ήταν ασφαλή για τα παιδιά.

Οι πολιτείες υποστηρίζουν ακόμη ότι η Meta συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα χρηστών κάτω των 13 ετών χωρίς γονική συναίνεση, κατά παράβαση του ομοσπονδιακού νόμου COPPA.

Σύμφωνα με την Ο’Νιλ, η εταιρεία είχε στη διάθεσή της εσωτερικές έρευνες που κατέγραφαν αρνητικές, ακόμη και τραυματικές, εμπειρίες παιδιών στις πλατφόρμες της, ενώ ταυτόχρονα παρουσίαζε δημόσια την ασφάλεια των ανηλίκων ως προτεραιότητά της.

Meta faces 29-state trial that could reshape Instagram and Facebook https://t.co/epVRkZnWKI https://t.co/epVRkZnWKI — Reuters (@Reuters) August 18, 2026

Η απάντηση της Meta

Η Meta απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή παρουσιάζει επιλεκτικά την πραγματικότητα και βασίζεται σε αποσπασματική αξιοποίηση εσωτερικών εγγράφων και δηλώσεων.

Ο δικηγόρος της εταιρείας, Πολ Σμιντ, υποστήριξε ότι οι πολιτείες δεν έχουν αποδείξει πως οι πλατφόρμες της Meta προκαλούν πραγματική βλάβη. Τόνισε παράλληλα ότι η εταιρεία έχει κάθε λόγο να προσφέρει στους χρήστες μια ασφαλή και θετική εμπειρία σε βάθος χρόνου.

Ως παραδείγματα ανέφερε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, τα εργαλεία γονικού ελέγχου και τις ειδικές πολιτικές περιεχομένου για εφήβους.

Στο επίκεντρο ο COPPA και το Άρθρο 230

Η Meta επικαλείται επίσης το ομοσπονδιακό «Άρθρο 230», το οποίο περιορίζει την ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών για περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες, καθώς και την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος για την προστασία της ελευθερίας του λόγου.

Σε ό,τι αφορά τον COPPA, η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι πολιτείες θα πρέπει να αποδείξουν πως γνώριζε την ύπαρξη μεγάλου αριθμού χρηστών κάτω των 13 ετών που δεν κατάφερε να εντοπίσει και να απομακρύνει.

Η Meta επισημαίνει ότι ο εντοπισμός της πραγματικής ηλικίας των χρηστών αποτελεί πρόκληση για ολόκληρο τον κλάδο, ενώ παράλληλα η αυστηρότερη επαλήθευση ηλικίας δημιουργεί ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πρώτος μάρτυρας ο πρώην εργαζόμενος της Meta

Οι πολιτείες κάλεσαν ως πρώτο μάρτυρα τον Αρτούρο Μπετζάρ, πρώην διευθυντή μηχανικής του Facebook και πρώην εργαζόμενο στον τομέα ασφάλειας της Meta, ο οποίος έχει μετατραπεί σε πληροφοριοδότη.

Ο Μπετζάρ υποστήριξε ότι η Meta έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα στην ταχύτητα ανάπτυξης και κυκλοφορίας νέων προϊόντων παρά στην ασφάλεια των χρηστών.

Ιδιαίτερα επιβαρυντική για την εταιρεία ήταν η αναφορά του στην προσωπική του εμπειρία ως πατέρα. Όπως κατέθεσε, παρά την προηγούμενη εργασία του στον τομέα της ασφάλειας της Meta, δυσκολεύτηκε να προστατεύσει την έφηβη κόρη του από ακατάλληλο περιεχόμενο και ανεπιθύμητες προτάσεις επαφής στο Instagram.

Στο εδώλιο ο Ζάκερμπεργκ

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έξι εβδομάδες και να περιλαμβάνει καταθέσεις κορυφαίων στελεχών της Meta.

Μεταξύ των πιθανών μαρτύρων είναι ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο επικεφαλής του Instagram Άνταμ Μοσέρι και η παγκόσμια επικεφαλής ασφάλειας της Meta, Αντιγόνη Ντέιβις.

Οι πολιτείες αναμένεται επίσης να παρουσιάσουν πρώην εργαζομένους της Meta που έχουν καταγγείλει τις πρακτικές της εταιρείας, καθώς και ειδικούς οι οποίοι μελετούν τις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία των νέων. Όπως διευκρίνισε η Ο’Νιλ, δεν προβλέπεται να κληθούν παιδιά ή έφηβοι για να καταθέσουν.

Η αγωγή των 29 πολιτειών

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2023, όταν 29 γενικοί εισαγγελείς πολιτειών προσέφυγαν κατά της Meta.

Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία σχεδίασε σκόπιμα τις πλατφόρμες της ώστε να ενισχύει την εξάρτηση των νέων χρηστών, αυξάνοντας έτσι την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ενώ παράλληλα επιδρούσε αρνητικά στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων.

Παράλληλα, κατηγορούν τη Meta ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις πλατφόρμες της και ότι παραβίασε τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών στο διαδίκτυο.