Χιλιάδες εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, φοιτητές και μαθητές κατέκλυσαν τους δρόμους των Βρυξελλών, διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ. Η κινητοποίηση επικεντρώθηκε στις περικοπές δαπανών και στις αλλαγές που σχεδιάζονται στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της υγείας και της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, στη διαδήλωση έλαβαν μέρος περίπου 30.000 άτομα, ενώ τα συνδικάτα ανεβάζουν τον αριθμό των συμμετεχόντων στις 50.000. Η πορεία ξεκίνησε γύρω στις 11:00 τοπική ώρα, από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της βελγικής πρωτεύουσας, με κατεύθυνση τον σταθμό Midi.

Παρά τον ειρηνικό χαρακτήρα της κύριας συνδικαλιστικής κινητοποίησης, η κατάσταση έγινε τεταμένη σε άλλα σημεία της πόλης. Ομάδες νεαρών, ντυμένων στα μαύρα και με καλυμμένα πρόσωπα, συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας ξύλα, γυάλινα μπουκάλια, κάδους απορριμμάτων και πυροτεχνήματα. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και χρήση νερού, ενώ προχώρησε σε προσαγωγές.

Τα επεισόδια προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα και λεωφορεία, ενώ στις φλόγες τυλίχθηκαν κάδοι απορριμμάτων, κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια. Οι αστυνομικές αρχές διευκρίνισαν ότι οι ομάδες που ενεπλάκησαν στις συγκρούσεις δε σχετίζονταν με την οργανωμένη συνδικαλιστική πορεία.

Αντιδράσεις για τις περικοπές και τον προϋπολογισμό

Τα μεγαλύτερα συνδικάτα του Βελγίου, FGTB και CSC, αντιτίθενται στην κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα λιτότητας επιβαρύνουν κυρίως τους εργαζομένους και τα νοικοκυριά, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής παραμένει υψηλό.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ υπερασπίζεται την ανάγκη λήψης δύσκολων δημοσιονομικών αποφάσεων, επικαλούμενος το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.

Στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η εξοικονόμηση 10 δισ. ευρώ έως το τέλος της θητείας, το 2029. Στα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνονται περικοπές δημόσιων δαπανών, μεταξύ άλλων στην υγεία, καθώς και αύξηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των τεσσάρων κυβερνητικών εταίρων βρίσκονται σε εξέλιξη, ενόψει της παρουσίασης του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο στις 13 Οκτωβρίου.

Κινητοποιήσεις και στην εκπαίδευση

Την ίδια ώρα, αντιδράσεις καταγράφονται και στη γαλλόφωνη περιφέρεια της Βαλλονίας, κυρίως στη Λιέγη, όπου μαθητές και φοιτητές διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην εκπαίδευση και τις σχεδιαζόμενες περικοπές. Από την 1η Οκτωβρίου έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 200 συλλήψεις, στην πλειονότητά τους ανηλίκων.

Οι συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, με προγραμματισμένη απεργία στον δημόσιο τομέα, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση εν μέσω των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό και τα νέα δημοσιονομικά μέτρα.