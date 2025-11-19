Η Ρουμανία απογείωσε σήμερα μαχητικά αεριωθούμενα, όταν ένα drone παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Η Ρουμανία έχει σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και είχε καταγράψει επανειλημμένα συντρίμμια από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο έδαφός της, καθώς η Μόσχα επιτίθεται σε ουκρανικές λιμενικές υποδομές στην απέναντι όχθη του Δούναβη.

Νωρίτερα το πρωί ανάλογη αντίδραση είχε και η Πολωνία στις επιθετικές ενέργειες των Ρώσων στα σύνορά της με την Ουκρανία.