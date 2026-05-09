Μετά από τα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, και σε ένα ακόμη κρουαζιερόπλοιο υπάρχουν μαζικά κρούσματα, αυτή τη φορά από νοροϊό.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, περισσότεροι από 100 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου «Caribbean Princess», στην Καραϊβική, νόσησαν από νοροϊό.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 102 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος με συμπτώματα νοροϊού, και συγκεκριμένα διάρροια και εμετό.

Τα κρούσματα καταγράφηκαν στην αρχή της κρουαζιέρας, το διάστημα από 28 Απριλίου έως 11 Μαΐου, ενώ το πλοίο ταξιδεύει αυτή την περίοδο στον βορειοδυτικό Ατλαντικό, με προορισμό το Πουέρτο Πλάτα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Συνολικά, στο πλοίο βρίσκονται 3.116 επιβάτες, και 1.131 μέλη πληρώματος.

Μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων, το πλήρωμα προχώρησε σε εντατικοποίηση των μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης, ενώ τέθηκαν σε απομόνωση τα άτομα που νόσησαν.

Παράλληλα, συλλέχθηκαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο, όπως ανακοίνωσε το CDC.

Σύμφωνα με το CruiseMapper, το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον βορειοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό και κατευθύνεται προς το Πουέρτο Πλάτα, στη Δομινικανή Δημοκρατία. Η άφιξή του στο Πορτ Κανάβεραλ της Φλόριντα έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαΐου.

Τι λέει η εταιρεία

Η εταιρεία Princess Cruises ανέφερε ότι πρόκειται για «περιορισμένο αριθμό περιστατικών ήπιας γαστρεντερικής νόσου», υπογραμμίζοντας ότι έγιναν άμεσα ενισχυμένες απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους του πλοίου.

Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Πορτ Κανάβεραλ της Φλόριντα στις 11 Μαΐου, όπου θα πραγματοποιηθεί εκτεταμένος καθαρισμός πριν την επόμενη αναχώρηση. Σύμφωνα με το CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), πρόκειται για το τέταρτο περιστατικό γαστρεντερικής νόσου σε κρουαζιερόπλοιο μέσα στο 2026.

Οι Αρχές τονίζουν ότι ο νοροϊός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός, ειδικά σε κλειστούς χώρους όπως τα κρουαζιερόπλοια, χωρίς ωστόσο να σχετίζεται με άλλα πρόσφατα περιστατικά λοιμώξεων που έχουν καταγραφεί σε διαφορετικά πλοία.

Γιατί ξεσπούν λοιμώξεις στα κρουαζιερόπλοια;

Τα κρουαζιερόπλοια είναι πλωτές διακοπές, αλλά είναι επίσης χρήσιμα για την κατανόηση της δημόσιας υγείας. Είναι προσεκτικά σχεδιασμένοι χώροι όπου πολλοί άνθρωποι ζουν, τρώνε, χαλαρώνουν και κινούνται μέσα από τους ίδιους κοινούς χώρους για μέρες συνεχόμενα. Δείχνουν πόσο εύκολα μπορεί να εξαπλωθεί μια ασθένεια όταν οι άνθρωποι είναι στρυμωγμένοι σε ένα ενιαίο διασυνδεδεμένο περιβάλλον.

COVID-19: Η περίπτωση Diamond Princess

Τον Φεβρουάριο του 2020, 619 από τους 3.711 επιβάτες και πλήρωμα (16,7%) βρέθηκαν θετικοί. Ο βασικός ρυθμός αναπαραγωγής (R0) εντός του πλοίου εκτιμήθηκε στο 4,7 – υπερδιπλάσιος από τον ήδη υψηλό R0 στη στεριά. Παρότι το πλοίο τέθηκε σε καραντίνα, η μόλυνση είχε ήδη εξαπλωθεί μέσω κλιματισμού, ανελκυστήρων και κοινόχρηστων WC.

Νοροϊός: Το κλασικό “κρουαζιερόπλοιο”

Στις ΗΠΑ, το CDC καταγράφει 90-100 ξεσπάσματα νοροϊού σε κρουαζιέρες ετησίως. Το attack rate ξεπερνά συχνά το 30% των επιβατών. Το Celebrity Mercury (2002) προσβλήθηκαν 323 άτομα, το Explorer of the Seas (2014) πάνω από 600. Ο ιός μεταδίδεται με δόση μόλις 10-100 ιικά σωματίδια –μία σταγόνα εμέτου μολύνει ολόκληρο μπουφέ.

Νόσος των Λεγεωναρίων: Θανατηφόρο νερό

Το 2000, σε κρουαζιέρα στην Αυστραλία, 18 επιβάτες νόσησαν από πνευμονία, 2 πέθαναν. Η πηγή ήταν το υδρομασάζ. Το 2022-2023, το CDC κατέγραψε 4 ξεσπάσματα σε πλοία των γραμμών Princess και Viking, με δεξαμενές ζεστού νερού και σωλήνες που φιλοξενούσαν Legionella pneumophila.

Σε αντίθεση με τον νοροϊό, η λεγιονέλλα δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, αλλά μέσω σταγονιδίων αερολύματος – ντουζιέρες, τζακούζι, συστήματα κλιματισμού.

Γρίπη: Αόρατος κίνδυνος

Μελέτη του CDC σε 3 κρουαζιέρες (2017-2019) έδειξε ότι το 15% των επιβατών με αναπνευστικά συμπτώματα είχε γρίπη Α ή Β. Η επίπτωση ήταν 4 φορές υψηλότερη από τον γενικό πληθυσμό. Ο εμβολιασμός μειώνει τη νόσο, αλλά λόγω συνωστισμού και αερισμού, το attack rate ξεπερνά το 10%.

Χανταϊός: Σπάνιος, αλλά θανατηφόρος

Τον Απρίλιο του 2026, τρεις επιβάτες του MV Hondius (Ανταρκτική) πέθαναν από πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού. Ο ιός μεταδίδεται από κόπρανα τρωκτικών. Το πλοίο είχε καταγραφεί για προηγούμενο πρόβλημα με ποντίκια στις αποθήκες τροφίμων. Θνητότητα: 35-40%.

Γιατί συμβαίνει;

Ανταλλαγή αέρα: Σε πολλά πλοία, ο αέρας στις καμπίνες ανακυκλώνεται κατά 70-80%, αντί να εισάγεται φρέσκος.

Επιφάνειες: Σε μπουφέ, μία χειρολαβή μπορεί να μολύνει 100 και πλέον άτομα, σε λιγότερο από 4 ώρες.

Πυκνότητα: Οι κρουαζιέρες φιλοξενούν 200-500 άτομα ανά στρέμμα καταστρώματος –συγκρίσιμο με νοσοκομείο σε εφημερία.

Τα κρουαζιερόπλοια δεν είναι απλώς πλοία. Είναι συμπυκνωμένα οικοσυστήματα μετάδοσης. Όταν το νερό, ο αέρας, τα τρόφιμα και οι άνθρωποι κυκλοφορούν σε κλειστό βρόγχο, μια μεμονωμένη μόλυνση γίνεται επιδημία. Και η πρόγνωση για ευάλωτους (ηλικιωμένους, ανοσοκατεσταλμένους, χρόνιες παθήσεις) είναι δυσμενής.