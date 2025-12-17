Οι εκδόσεις Harlequin (Άρλεκιν), διάσημες για τα ρομαντικά μυθιστορήματά τους, τις τελευταίες εβδομάδες έβαλαν τέλος στη συνεργασία τους στη Γαλλία με επαγγελματίες μεταφραστές, τους οποίους σκοπεύουν να αντικαταστήσουν με ένα πρακτορείο που χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζει μια ένωση μεταφραστών. Ο εκδοτικός οίκος από την πλευρά του λέει ότι, σε αυτό το στάδιο, πρόκειται απλώς για μια «δοκιμή».

Οι εκδόσεις Άρλεκιν ανήκουν στον αμερικανικό όμιλο HarperCollins.

Στην ανακοίνωσή τους, η ένωση μεταφραστών λογοτεχνίας της Γαλλίας και η συλλογικότητα «Με σάρκα και οστά» εξηγούν ότι «εδώ και μερικές εβδομάδες» οι μεταφραστές που συνεργάζονται σε σταθερή βάση με τις εκδόσεις Άρλεκιν «λαμβάνουν ο ένας μετά τον άλλον τηλεφωνήματα που τους ανακοινώνουν το τέλος της συνεργασίας τους με τον εκδοτικό οίκο». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο οίκος Άρλεκιν εγκαταλείπει τη μετάφραση: ένας εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών, το πρακτορείο επικοινωνίας Fluent Planet, θα αναλάβει να περνάει τα κείμενα από ένα λογισμικό αυτόματης μετάφρασης και να στρατολογεί ως ελεύθερους συνεργάτες διορθωτές και διορθώτριες για την επιμέλεια του μηχανικού αποτελέσματος στα γαλλικά».

Οι μεταφραστές δεν έχουν παρά μόνο την επιλογή να εργαστούν, με χαμηλές αμοιβές, για τον εξωτερικό συνεργάτη, αντί να μεταφράζουν για έναν εκδοτικό οίκο, εξήγησαν, καταγγέλλοντας ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο διάσωσης των θέσεων εργασίας για τους ανθρώπους που, κάποιες φορές, συνεργάζονταν επί χρόνια με τις εκδόσεις Άρλεκιν.

«Εξ όσων γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά στη Γαλλία που ένας εκδοτικός οίκος περνά, σε ευρεία κλίμακα, στην αυτόματη μετάφραση και την επιμέλεια», αναθέτοντάς τις εργασίες αυτές σε εξωτερικό συνεργάτη, υποστήριξαν.

Ο οίκος HarperCollins, σε γραπτή ανακοίνωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε ότι «ΚΑΜΙΑ συλλογή Harlequin δεν μεταφράζεται αποκλειστικά με αυτόματη μετάφραση μέσω τεχνητής νοημοσύνης». Εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις των συλλογών Άρλεκιν στη γαλλική αγορά μειώνονται και θέλει «να συνεχίσει να προτείνει στο αναγνωστικό κοινό όσο περισσότερα έργα είναι δυνατόν, με τη σημερινή τιμή που είναι πολύ χαμηλή, 4,99 ευρώ για παράδειγμα για τη (συλλογή) Azur».

«Κάνουμε επομένως δοκιμές με τη Fluent Planet», μια εταιρεία που διαθέτει έμπειρους μεταφραστές οι οποίοι βασίζονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για ένα μέρος της δουλειάς τους», πρόσθεσε.

Εξάλλου, ο γενικός διευθυντής της Fluent Planet, Τιερί Ταβακελιάν, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο, ποτέ ως υποκατάστατο της δουλειάς του μεταφραστή, που έχει πάντα την τελευταία λέξη».

Σύμφωνα με τον Γιαν Φέργκιουσον, επιστημονικό διευθυντή του εργαστηρίου LaborIA, τα επαγγέλματα του μεταφραστή, του δημοσιογράφου, του γραφίστα και άλλων δημιουργών περιεχομένου είναι αυτά που σήμερα δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από την τεχνητή νοημοσύνη.

