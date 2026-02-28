Οι χθεσινές μετακινήσεις αμερικανικών Globemaster (εναέριας τροφοδοσίας καύσιμων) από Λουξεμβούργο σε Ιορδανία και Σαουδική Αραβία προϊδέαζαν ότι κάποια επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη στο Ιράν.

Η Τεχεράνη αυτή την ώρα δέχεται προληπτική επίθεση από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το BBC, υπάρχει εμπλοκή των ΗΠΑ στην επιχείρηση αυτή, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σενάρια ότι οι Ισραηλίνοι θα πραγματοποιούσαν πρώτοι επίθεση.

Συναγερμός έχει σημάνει στην ιρανική πρωτεύουσα, καθώς και σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ.

Δείτε τις μετακινήσεις των αμερικανικών Globemaster:

Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.