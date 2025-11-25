Μία ολόκληρη πλεκτάνη έστησε 56χρονος νοσηλευτής στην Ιταλία για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη της μητέρας του, που ενώ είχε πεθάνει προ τριετίας, κρατούσε κρυμμένο το μουμιοποιημένο πτώμα της στο σπίτι. Η υπόθεση συγκλονίζει την Ιταλία καθώς ο απατεώνας δε δίστασε να μεταμφιεστεί σαν την ηλικιωμένη μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητά της.

Το απίστευτο σκηνικό αποκαλύφθηκε –όπως γράφει η Corriere della sera- στο Μπόργκο Βιρτζίλιο, σε μικρή απόσταση από την πόλη Μάντοβα της Λομβαρδίας, όπου o νοσηλευτής, παρουσιάσtηκε στα γραφεία του δήμου ντυμένος γυναίκα και προσποιούμενος ότι ήταν η μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητά της.

Borgo Virgilio (Mantova), il Corriere della Sera ha pubblicato la foto per la carta d’identità fatta dall’uomo travestito per assomigliare alla madre morta e incassare la pensione @ultimoranet https://t.co/7KRNW1uQhm pic.twitter.com/jMDVAfThEE — Ultimora.net (@ultimoranet) November 24, 2025

Η υπάλληλος του δήμου, υπεύθυνη για την ανανέωση της ταυτότητας, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο 56χρονος έμοιαζε όντως στην τελευταία φωτογραφία της μητέρας του. Η φωνή του, όμως, ήταν ανδρική, ο λαιμός του πολύ χοντρός και τα χέρια του υπερβολικά μεγάλα.

Επίσης, ο νοσηλευτής έφτασε στα δημοτικά γραφεία με αυτοκίνητο, ενώ η μητέρα του δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Η αρμόδια υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έκανε έφοδο στο σπίτι και βρήκε το πτώμα της γυναίκας, η οποία πέθανε το 2022, σε ηλικία 85 ετών. Ο μεσήλικας γιός της συνελήφθη και παραπέμπεται σε δίκη για απάτη σε βάρος του κράτους, απόκρυψη πτώματος και οικειοποίηση προσωπικών δεδομένων. Θα διεξαχθεί παράλληλα έρευνα για να εξακριβωθεί αν η ηλικιωμένη πέθανε από φυσικό θάνατο και αν ο νοσηλευτής υποφέρει από ψυχικές διαταραχές.

Οι Αρχές έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα την εικόνα από την ταυτότητα της άτυχης μητέρας και την μεταμφίεση του γιού της.