Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας ότι «οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους» και ότι «ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος έχει λυθεί». Ωστόσο, αναγνώρισε ότι παραμένουν εκκρεμότητες σε άλλες μεταρρυθμίσεις, σημειώνοντας πως η συνεργασία με το SPD «δεν είναι πάντα εύκολη».

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της CDU/CSU, με τον Καγκελάριο να τονίζει ότι η μείωση των αιτήσεων ασύλου είναι πλέον εμφανής. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν 168.543 αιτήσεις, μειωμένες κατά 51% σε σύγκριση με το 2024, ενώ από την αρχή του 2026, έχουν υποβληθεί περίπου 33.000. Για λόγους σύγκρισης, το 2016 οι αιτήσεις είχαν φτάσει τις 745.000.

Αντίθετη άποψη εξέφρασε το Συνδικάτο της Αστυνομίας, με τον Πρόεδρό του Χάικο Τέγκατς να δηλώνει στη BILD ότι η μείωση δεν συνιστά επίλυση του προβλήματος και αποδίδεται κυρίως στις ενέργειες του Υπουργού Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Ο ίδιος ζήτησε αυστηρότερη εφαρμογή των επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται άσυλο.

Παρόμοιες επιφυλάξεις διατύπωσε και ο εκπρόσωπος των ομοσπονδιακών αστυνομικών στα σύνορα, Μανουέλ Όστερμαν, ο οποίος χαρακτήρισε τους συνοριακούς ελέγχους ως σημαντικό μέτρο, χωρίς όμως να επιλύουν το συνολικό ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής.

Κριτική ασκήθηκε και από ακαδημαϊκούς κύκλους. Ο Καθηγητής Δικαίου Ασύλου στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας, Ντάνιελ Τιμ, εξέφρασε έκπληξη για τις δηλώσεις του Καγκελάριου, υποστηρίζοντας ότι οι βασικές δομές του συστήματος ασύλου παραμένουν αμετάβλητες, με πολύπλοκες διαδικασίες και καθυστερήσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των απελάσεων.

Την ίδια στιγμή, η BILD επισημαίνει ότι η πτώση των αιτήσεων ασύλου συνδέεται εν μέρει και με γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως η λήξη του πολέμου στη Συρία.