Σε συζητήσεις για την ηγεσία μιας μεταπολεμικής μεταβατικής αρχής στη Γάζα, συμμετέχει ο βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, όπως αποκαλύπτει το BBC.

Συγκεκριμένα, η πρόταση, η οποία φέρεται να έχει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου, προβλέπει ότι ο Μπλερ θα ηγηθεί μιας κυβερνητικής αρχής που θα υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και τις χώρες του Κόλπου, πριν παραδώσει τον έλεγχο στους Παλαιστινίους.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Τόνι Μπλερ δήλωσε ότι δεν θα υποστηρίξει καμία πρόταση που θα εκτοπίσει τον λαό της Γάζας.

Ο Τόνι Μπλερ, ο οποίος οδήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον πόλεμο του Ιράκ το 2003, έχει συμμετάσχει σε υψηλού επιπέδου συνομιλίες με τις ΗΠΑ και άλλα μέρη σχετικά με το μέλλον της Γάζας.

Τον Αύγουστο, συμμετείχε σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ, για να συζητήσουν τα σχέδια για την περιοχή, τα οποία ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, χαρακτήρισε «πολύ περιεκτικά», αν και λίγα άλλα στοιχεία έχουν αποκαλυφθεί για τη συνάντηση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Economist και ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, τα σχέδια προβλέπουν ότι ο Μπλερ θα ηγηθεί ενός οργάνου με την ονομασία Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας. Ο οργανισμός θα ζητήσει από τον ΟΗΕ να του αναθέσει την «ανώτατη πολιτική και νομική εξουσία» στη Γάζα για πέντε χρόνια.

Το σχέδιο θα βασίζεται στο μοντέλο των διεθνών διοικήσεων που επέβλεψαν τη μετάβαση του Ανατολικού Τιμόρ και του Κοσσυφοπεδίου σε κράτη. Αρχικά θα εδρεύει στην Αίγυπτο, κοντά στα νότια σύνορα της Γάζας, και θα εισέλθει στη Γάζα μόλις η Λωρίδα σταθεροποιηθεί, μαζί με μια πολυεθνική δύναμη.

Ποιος είναι ο Τόνι Μπλερ

Ως πρωθυπουργός, ο Μπλερ πήρε την απόφαση να δεσμεύσει τις βρετανικές δυνάμεις στον πόλεμο του Ιράκ το 2003, η οποία επικρίθηκε έντονα στην επίσημη έρευνα για τη σύγκρουση, η οποία διαπίστωσε ότι είχε ενεργήσει βάσει ελλιπών πληροφοριών χωρίς να έχει βεβαιότητα για την παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής στην περιοχή.

Αφού αποχώρησε από το αξίωμα το 2007, ο Μπλερ υπηρέτησε ως απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή για το Κουαρτέτο των διεθνών δυνάμεων (ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία και ΟΗΕ). Εστίασε στην οικονομική ανάπτυξη της Παλαιστίνης και στη δημιουργία των συνθηκών για μια λύση δύο κρατών.

Οι αναφορές για συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή του σε μια μεταβατική αρχή για τη Γάζα, έρχονται μετά τη δήλωση του Παλαιστίνιου Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς την Πέμπτη 25/7, ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ και άλλους ηγέτες του κόσμου για την εφαρμογή ενός ειρηνευτικού σχεδίου δύο κρατών. Ο Αμπάς τόνισε την απόρριψή του για έναν μελλοντικό κυβερνητικό ρόλο της Χαμάς στη Γάζα και απαίτησε την αποστράτευσή της.

Τα σχέδια για τη Γάζα που τελικά έμειναν στο συρτάρι

Καθόλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, έχουν υποβληθεί διάφορες προτάσεις για το μέλλον της Γάζας από πολλά μέρη.

Τον Φεβρουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σχέδια – τα οποία από τότε φαίνεται να έχουν εγκαταλειφθεί – για την ανάληψη «μακροπρόθεσμης κυριαρχίας» των ΗΠΑ στη Γάζα, λέγοντας ότι θα μπορούσε να γίνει η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Η ιδέα θα συνεπαγόταν την αναγκαστική εκτόπιση των Παλαιστινίων από το έδαφος και θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δήλωσαν ότι θα επρόκειτο για «εθελοντική» μετανάστευση.

Τον Μάρτιο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ απέρριψαν ένα αραβικό σχέδιο για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο θα επέτρεπε στους 2,1 εκατομμύρια Παλαιστινίους που ζουν εκεί να παραμείνουν στις θέσεις τους. Η Παλαιστινιακή Αρχή και η Χαμάς υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό το αραβικό σχέδιο, το οποίο προέβλεπε την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας από μια επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και την αποστολή διεθνών ειρηνευτικών δυνάμεων.

Τον Ιούλιο, μια διεθνής διάσκεψη υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας στη Νέα Υόρκη, πρότεινε τη σύσταση μιας «μεταβατικής διοικητικής επιτροπής» για τη Γάζα, η οποία θα λειτουργούσε «υπό την αιγίδα της Παλαιστινιακής Αρχής». Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ συμμετείχαν στη διάσκεψη. Η λεγόμενη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σε ψήφισμα που εγκρίθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης, μαζί με τη Γαλλία, τον Καναδά, την Αυστραλία και αρκετές άλλες χώρες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες επανέλαβαν τις εκκλήσεις για μια λύση δύο κρατών, η οποία θα οδηγούσε στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Παλαιστίνης στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, παράλληλα με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επέκριναν την κίνηση αυτή ως «ανταμοιβή για τη Χαμάς».

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια εκστρατεία στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και 251 άλλα κρατήθηκαν όμηροι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, που διοικεί την περιοχή, τουλάχιστον 65.502 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Μια επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα, κάτι που το Ισραήλ αρνείται.