Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, παραμένει στο χειρουργείο όπου υποβάλλεται σε επέμβαση και η κατάστασή του είναι «εξαιρετικά σοβαρή», δήλωσε λίγο μετά τις 21:00 (ώρα Ελλάδας) σε δημοσιογράφους ο υπουργός Άμυνας, Ρόμπερτ Κάλινακ.

Ο υπουργός δήλωσε πως ότι οι γιατροί δίνουν «μάχη για τη ζωή» του Φίτσο, ο οποίος υπέστη «πολλαπλούς τραυματισμούς μετά από αρκετούς πυροβολισμούς». Η υγεία του Φίτσο «είναι σοβαρή, η κατάστασή του είναι άσχημη», είπε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η χειρουργική επέμβαση συνεχίζεται εδώ και τρεισήμισι ώρες και ότι περισσότερες ιατρικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες αργότερα.

Οι Αρχές θεωρούν ότι ο ένοπλος που πυροβόλησε σήμερα, Τετάρτη 15 Μαΐου, τον Ρόμπερτ Φίτσο είχε πολιτικά κίνητρα, δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών της Σλοβακίας, Ματούς Σουτάι Έστοκ.

Σε διαφωνία με τις πολιτικές της κυβέρνησης του Ρόμπερτ Φίτσο απέδωσε ο άνδρας που τον πυροβόλησε, την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται ο συλληφθείς να δίνει μια σύντομη εξήγηση όταν τον ρωτούν: «Το έκανα γιατί διαφωνούσα με τις πολιτικές της κυβέρνησης», λέει.

Ο 71χρονος βρίσκεται στον διάδρομο ενός κτηρίου, πιθανώς αστυνομικού τμήματος, και φαίνεται να έχει δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη.

