Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίχθηκε η πτήση ενός Ρώσου χειριστή σε αλεξίπτωτο πλαγιάς στη βόρεια Ινδία, ο οποίος βρέθηκε παγιδευμένος σε καλώδια υψηλής τάσης και έμεινε μετέωρος στο κενό για περίπου δύο ώρες πριν απεγκλωβιστεί σώος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην ορεινή πόλη Μάντι, στην πολιτεία Χιματσάλ Πραντές. Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης, ο αθλητής είχε απογειωθεί νωρίτερα από το Μπιρ Μπίλινγκ —έναν από τους διασημότερους και πιο δημοφιλείς προορισμούς για αλεξίπτωτο πλαγιάς παγκοσμίως— όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε ύψος και μπλέχτηκε με το αλεξίπτωτο στα ηλεκτροφόρα καλώδια.

Οι διασώστες, αντιμέτωποι με τον άμεσο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, οργάνωσαν μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου: επιστράτευσαν ειδικό γερανοφόρο όχημα και έστησαν ένα αυτοσχέδιο σύστημα τροχαλιών, καταφέρνοντας τελικά να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον κατεβάσουν με ασφάλεια στο έδαφος, δίνοντας τέλος στην πολύωρη αγωνία του.

Δείτε το βίντεο με την εντυπωσιακή επιχείρηση που οργανώθηκε για τον απεγκλωβισμό του: