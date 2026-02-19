Νέα ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, σχολιάζοντας στο «Χ» την δολοφονία του Κεντέν Ντεράνκ, έγραψε χθες Τετάρτηξ 18 Φεβρουαρίου, ότι «ο θάνατος ενός νέου ηλικίας περίπου είκοσι ετών, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από ομάδες συνδεδεμένες με τον αριστερό εξτρεμισμό σε ένα κλίμα ιδεολογικού μίσους που έχει διαδοθεί σε σειρά χωρών, αποτελεί πληγή για όλη την Ευρώπη».

Le meurtre du jeune Quentin Deranque en France, d’un peu plus de vingt ans, attaqué par des groupes liés à l’extrémisme de gauche et submergé par un climat de haine idéologique qui balaie plusieurs nations, est une blessure pour toute l’Europe. https://t.co/JNf6bLba06 — ANNA MAY (@ANNAMAY72542976) February 19, 2026



Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους από την Ινδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στην ανάρτηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, υπογράμμισε: «Mε εκπλήσσει πάντα το ότι οι εθνικιστές, οι οποίοι δεν θέλουν να ενοχλούνται στη χώρα τους, είναι οι πρώτοι οι οποίοι σχολιάζουν τα όσα συμβαίνουν τις χώρες των άλλων. Ας μείνει ο καθένας στη χώρα του και τα πρόβατα θα είναι καλά φυλαγμένα».

«Αυτό αφορά τη Τζιόρτζια Μελόνι;», τον ρώτησε ευθέως δημοσιογράφος.

«Καταλάβατε καλά», απάντησε ο Εμανουέλ Μακρόν.

🔴🇫🇷🇮🇹 ALERTE INFO

“Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés” Emmanuel Macron attaque très frontalement Giorgia Meloni pour avoir rendu hommage à Quentin : “Je suis frappé de voir que des gens qui sont nationalistes, qui veulent pas qu’on les embête chez eux… pic.twitter.com/3rtah5qSMz — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) February 19, 2026

Πηγές της ιταλικής προεδρίας της κυβέρνησης, από την μεριά τους, άφησαν να διαρρεύσει ότι οι θέσεις του Γάλλου προέδρου «προκαλούν έκπληξη».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της και την θλίψη της, για τη δραματική δολοφονία του νεαρού Κεντέν Ντεράνκ και καταδίκασε -παράλληλα- ένα κλίμα ιδεολογικού μίσους το οποίο καταγράφεται σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών».

«Με τις δηλώσεις αυτές εκφράσθηκε εγγύτητα στον γαλλικό λαό, ο οποίος επλήγη από το τρομερό αυτό συμβάν, ενώ δεν υπήρξε καμία απολύτως ανάμειξη στα εσωτερικά θέματα της Γαλλίας» αναφέρουν, τέλος, οι ίδιες πηγές της κυβέρνησης της Ρώμης.

Σε δηλώσεις της η Ιταλίδα πρωθυπουργός στο Sky TG24, αργά το απόγευμα επισήμανε για το θέμα που δημιουργήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο:

Meloni a Sky TG24: “Tentano di trascinare referendum in lotta nel fango, andate a votare” https://t.co/la4QuOZ20x — IHaveAdream (@SaCe86) February 19, 2026

«Παρατηρώ ένα κλίμα που δεν μου αρέσει. Το παρατηρώ στην Ιταλία, στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντέδρασα επίσης στη δολοφονία του Charlie Kirk τη στιγμή που συνέβη, όχι επειδή θέλω να αναμιχθώ στις υποθέσεις των άλλων, αλλά επειδή πιστεύω ότι είναι μια σκέψη που πρέπει να κάνουν οι ηγετικές τάξεις σχετικά με τον τρόπο καταπολέμησης ενός κλίματος που κινδυνεύει να μας οδηγήσει πίσω πολλές δεκαετίες, μια ιστορία που η Ιταλία έχει ζήσει πολύ καλά και που η Γαλλία, μεταξύ άλλων, γνωρίζει πολύ καλά, έχοντας χορηγήσει πολιτικό άσυλο σε πολλά μέλη των Ερυθρών Ταξιαρχιών για δεκαετίες. Επομένως, δεν το θεώρησα ως παρέμβαση», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Ecco la risposta di @GiorgiaMeloni alla polemica sollevata da Macron sull’omicidio di Quentin. Voici la réponse de Giorgia Meloni à la polémique soulevée par @EmmanuelMacron au sujet de son hommage à Quentin. pic.twitter.com/B6Yh0QHjPO — Vincenzo Sofo (@vincesofo) February 19, 2026