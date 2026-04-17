Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Καλιφόρνια το πρωί της Τρίτης, με θύμα έναν 62χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο οχήματα που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο 10 στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας, συγκρούστηκαν μετωπικά. Ειδικότερα, μια νταλικά φαίνεται να πέρασε τη διαχωριστική νησίδα και να έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε μπετονιέρα , η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 62χρονος οδηγός της μπετονιέρας, ενώ ο 38χρονος οδηγός της νταλίκας διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο στο Παλμ Σπρινγκς.

Η έρευνα των Αρχών για την εξακρίβωση των συνθηκών του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.