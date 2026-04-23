Δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές. Όπως μετέδωσε το Reuters, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Hillerød, βόρεια της Κοπεγχάγης, κάτω από συνθήκες, που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

 

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τέσσερις από τους επιβάτες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Αναφορικά με τους υπόλοιπους, διευκρινίστηκε επίσης, ότι όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τους συρμούς και δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμοί.

 

 


Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για πιθανές ευθύνες ή τεχνικά προβλήματα που οδήγησαν στη σύγκρουση.

 

 

Στο σημείο έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ τουλάχιστον 60 άτομα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

 


Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής των επιχειρήσεων των σωστικών συνεργείων, Martin Schmidt, δήλωσε στην εφημερίδα Jyllands-Posten ότι «οι Αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση και να συντονίζουν τις ενέργειές τους».

