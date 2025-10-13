Μετωπική σύγκρουση τρένων σημειώθηκε σήμερα το πρωί (13/10) στην ανατολική Σλοβακία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, αλλά τουλάχιστον 20 άτομα έχουν τραυματιστεί.
W poniedziałek przed tunelem w pobliżu miejscowości Jablonov nad Turňou w powiecie Rožňava na wschodzie Słowacji doszło do zderzenia dwóch jadących naprzeciw siebie pociągów.https://t.co/qufxSwj02E pic.twitter.com/Hg44XTv2MS
— TransInfo.pl (@TransInfo_pl) October 13, 2025
O τηλεοπτικός σταθμός TA3 μετέδωσε ότι τα κοντινά νοσοκομεία βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ η υπηρεσία διάσωσης της Σλοβακίας ανέφερε στο Facebook ότι έστειλε ελικόπτερο και ασθενοφόρα στο σημείο.
Na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému. #SITA #spravy #rychliky #zrazka #Gemeran #train #crash #Roznava #Slovakia #ZSSK #ZSR https://t.co/Lt3jb5xYw9
— Sita.sk (@webnovinysk) October 13, 2025