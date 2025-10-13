Μετωπική σύγκρουση τρένων σημειώθηκε σήμερα το πρωί (13/10) στην ανατολική Σλοβακία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, αλλά τουλάχιστον 20 άτομα έχουν τραυματιστεί.

 

O τηλεοπτικός σταθμός TA3 μετέδωσε ότι τα κοντινά νοσοκομεία βρίσκονται σε ετοιμότητα,  ενώ η υπηρεσία διάσωσης της Σλοβακίας ανέφερε στο Facebook ότι έστειλε ελικόπτερο και ασθενοφόρα στο σημείο.

 

