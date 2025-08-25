Οι κινεζικές Αρχές ανακοίνωσαν σειρά προσωρινών κανόνων, για την ενίσχυση του ελέγχου και της διαχείρισης της εξόρυξης, της τήξης, αλλά και του διαχωρισμού σπάνιων γαιών.

Οι προσωρινοί αυτοί κανόνες, δημοσιοποιήθηκαν στις 22 Αυγούστου από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής, την Επιτροπή Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, και το Υπουργείο Φυσικών Πόρων.

Το Πεκίνο, βάσει εθνικών αναπτυξιακών στόχων, των αποθεμάτων, των ειδών σπάνιων γαιών, της ανάπτυξης της βιομηχανίας, της οικολογικής προστασίας αλλά και της ζήτησης της αγοράς, θα καθορίσει τα ανώτατα ετήσια επιτρεπόμενα όρια εξόρυξης, τήξης και διαχωρισμού των σπάνιων γαιών.

Παράλληλα, τα σχετικά πλαφόν θα γνωστοποιηθούν στις εταιρίες του αναφερόμενου τομέα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, στους προσωρινούς κανονισμούς.

Οι Εταιρείες διαχείρισης ορυχείων, θα μπορούν να πραγματοποιούν την εξόρυξη, την τήξη αλλά και το διαχωρισμό των σπάνιων γαιών σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα όρια, ενώ θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τη νομοθεσία, αλλά και την εφαρμογή των κανονισμών.