Τιμή στον Αλεξέι Ναβάλνι, ως φόρο τιμής στην Δημοκρατία, απέτισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, το μεσημέρι της Τρίτης (20/2).

Στην «κοιτίδα της Δημοκρατίας», την χώρα μας και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον «ναό της Δημοκρατίας», η κυρία Μέτσολα ξεκίνησε την ομιλία της λέγοντας: «Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στην Δημοκρατία τιμώντας τον Αλεξέι Ναβάλνι, του οποίου στέρησαν πρώτα την ελευθερία και στη συνέχεια του στέρησαν τη ζωή. Το κληροδότημά του όμως και ο αγώνας του θα ζήσουν στον λαό της Ρωσίας και σε όλους μας. Για μένα είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το θάρρος του, το κουράγιο του, εδώ, σε αυτό το μέρος, γιατί η Δημοκρατία χρειάζεται θάρρος. Ο Αλεξέι Ναβάλνι το γνώριζε αυτό και κάθε Ουκρανός που αγωνίζεται, που μάχεται στο πεδίο το ξέρει αυτό, όλοι το γνωρίζουμε αυτό και όλοι ξέρουμε ότι η Ελλάδα θα είναι πάντοτε το σύμβολο της Δημοκρατίας».

