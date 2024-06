Η επίθεση κατά της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν νωρίτερα απόψε σε πλατεία της Κοπεγχάγης είναι “αποτρόπαια”, αντέδρασε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, εκτιμώντας ότι “η βία δεν έχει θέση στην πολιτική”.

Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ εξέφρασε τον “αποτροπιασμό” του, τονίζοντας σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι “καταδικάζει απερίφραστα αυτή τη δειλή επίθεση”, η οποία σημειώθηκε την ώρα που οι Δανοί ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή για τις ευρωεκλογές.

Outraged by the assault on the Danish Prime Minister Mette Frederiksen @statsmin in Copenhagen tonight.

I strongly condemn this cowardly act of aggression.

All my thoughts are with you and your family, dear Mette and hope you overcome this horrendous attack soon.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 7, 2024