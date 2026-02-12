Μήνυμα άμεσης δράσης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας έστειλε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, μιλώντας στην άτυπη σύνοδο ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Alden Biesen του Βελγίου.

Όπως υπογράμμισε, υπάρχει «ένα στενό παράθυρο ευκαιρίας» ώστε η Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά, επισημαίνοντας ότι όπως η πανδημία διαμόρφωσε την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική υγείας και ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρέασε καθοριστικά την άμυνα, έτσι τώρα είναι η στιγμή για αποφασιστικές πρωτοβουλίες στον τομέα της ανταγωνιστικότητας.

Συγκεκριμένα στην ομιλία της ανέδειξε τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς

Η κ. Μέτσολα προειδοποίησε ότι ο κατακερματισμός καθιστά την Ευρώπη ευάλωτη σε πιέσεις «τόσο από την Ανατολή όσο και από τη Δύση» και κάλεσε σε άμεση δράση. Όπως ανέφερε, όπου δεν υπάρχει ομοφωνία, θα πρέπει να αξιοποιηθεί το εργαλείο της ενισχυμένης συνεργασίας, επιτρέποντας σε όσους επιθυμούν να προχωρήσουν ταχύτερα.

Επιτάχυνση της απλούστευσης

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημείωσε ότι το Κοινοβούλιο επεξεργάζεται ήδη τις προτάσεις του πακέτου Omnibus, καλώντας τα κράτη-μέλη να επιδείξουν αντίστοιχη φιλοδοξία. Όπως τόνισε, εθνικοί κανόνες εξακολουθούν να λειτουργούν ανασταλτικά για την ανάπτυξη.

Ενίσχυση της χρηματοδότησης με έμφαση στην ενέργεια

Η κ. Μέτσολα στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης, ιδίως στον ενεργειακό τομέα. «Η Ευρώπη δεν στερείται αποταμιεύσεων, αλλά μηχανισμών που να τις μετατρέπουν σε παραγωγικές επενδύσεις», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη για επενδύσεις σε δίκτυα και παραγωγική ικανότητα. Όπως είπε, η διαμόρφωση μιας ουσιαστικής Ενεργειακής Ένωσης είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση αξιόπιστου εφοδιασμού και προσιτών τιμών, επισημαίνοντας ότι «η ενέργεια είναι το χρυσάφι του σήμερα».

Φιλόδοξη εμπορική ατζέντα

Τέλος, κάλεσε στην υιοθέτηση μιας φιλόδοξης πολιτικής ελεύθερου εμπορίου με εταίρους και συμμάχους. Αναφερόμενη στη συμφωνία με την Ινδία, υπογράμμισε ότι η στρατηγική αυτονομία δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά ενίσχυση της επιρροής της Ευρώπης. Τόνισε ότι η εξωστρέφεια πρέπει να παραμείνει στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μοντέλου, με προσοχή ώστε να προστατεύονται οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες χωρίς ψευδαισθήσεις αυτάρκειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις αγροτικές διασφαλίσεις για τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ, με ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή στις 24 του μήνα και τελική συζήτηση στην Ολομέλεια του Μαρτίου.

«Ανοιχτοί, αλλά ποτέ αφελείς», κατέληξε η κ. Μέτσολα, συνοψίζοντας τη στρατηγική κατεύθυνση που προτείνει για την επόμενη φάση της ευρωπαϊκής πορείας.