Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται ο πόλεμος των ναρκωτικών στο κεντρικό Μεξικό, καθώς οι αρχές απέδωσαν στο διαβόητο καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) επίθεση σε παγιδευμένο αυτοκίνητο έξω από αστυνομικό τμήμα στην πόλη Οχοκαλιέντε της πολιτείας Σακατέκας.

Η ισχυρότατη έκρηξη, που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής (30/08) προς Δευτέρα (31/08) ενώ η πόλη γιόρταζε τον πολιούχο της, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους αστυνομικοί και τρία ανήλικα παιδιά.

Η τρομοκρατική αυτή ενέργεια εκτιμάται ως άμεση απάντηση της εγκληματικής οργάνωσης στη σύλληψη 18χρονου πληρωμένου εκτελεστή.

Το χρονικό της έκρηξης και οι σοβαρές ζημιές

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών της πολιτείας Σακατέκας, Ροντρίγκο Ρέγες Μουγκέρσα, ένας άνδρας στάθμευσε το παγιδευμένο όχημα δίπλα στο αστυνομικό τμήμα και απομακρύνθηκε πεζός. Η πυροδότηση των εκρηκτικών έγινε την ώρα που ένας αστυνομικός ετοιμαζόταν να βγει από το κτήριο για να επιθεωρήσει το ύποπτο αυτοκίνητο.

Το ωστικό κύμα υπήρξε σαρωτικό. Οχήματα μετατράπηκαν σε αδιάμορφους σωρούς από αποκαΐδια, παράθυρα και βιτρίνες διαλύθηκαν, ενώ οι προσόψεις των γύρω κατοικιών και το ίδιο το αστυνομικό μέγαρο υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν στιγμές απόλυτου τρόμου, αναφέροντας ότι ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα σείστηκαν από τη δύναμη της έκρηξης.

Τραυματίες και εκδίκηση για τη σύλληψη 18χρονου εκτελεστή

Από τη βομβιστική ενέργεια τραυματίστηκαν συνολικά τουλάχιστον δέκα άτομα, εκ των οποίων δύο αστυνομικοί και οκτώ πολίτες (ανάμεσά τους και τρία ανήλικα παιδιά). Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.

Ο εισαγγελέας της πολιτείας, Κριστιάν Καμάτσο, αποκάλυψε ότι το αιματηρό χτύπημα συνδέεται άμεσα με τη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος είχε συλληφθεί το Σάββατο και ομολόγησε ότι αποτελεί πληρωμένο εκτελεστής (sicario) στις τάξεις του ΚΝΓΧ.

Οι αρχές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η πυροδότηση του παγιδευμένου οχήματος αποτελούσε πράξη αντεκδίκησης και επίδειξης ισχύος από την εγκληματική οργάνωση.

Πόλεμος καρτέλ και μέθοδοι τρομοκρατίας

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση με χρήση εκρηκτικών μηχανισμών που καταγράφεται στη Σακατέκας μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας, μια τακτική που δεν αποτελούσε συνηθισμένη μέθοδο δράσης για τις μεξικανικές συμμορίες.

Η πολιτεία Σακατέκας έχει μετατραπεί σε πεδίο ανελέητης μάχης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εγκληματικών οργανώσεων της χώρας, του καρτέλ Σιναλόα και του ΚΝΓΧ, καθώς διεκδικούν τον αποκλειστικό έλεγχο των οδικών αρτηριών που οδηγούν στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Το ΚΝΓΧ, το οποίο έχει χαρακτηριστεί επισήμως ως τρομοκρατική οργάνωση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και παρακολουθείται στενά από την αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA), επεκτείνει επιθετικά την επιρροή του.

Η περιοχή, που προσφάτως είχε γνωρίσει μια σχετική ύφεση της εγκληματικότητας, βιώνει πλέον ένα νέο κύμα ωμής βίας, το οποίο περιλαμβάνει από βομβιστικές επιθέσεις έως και δημόσιες εκτελέσεις.

🇲🇽 ÚLTIMA HORA: Al menos siete heridos, incluidos seis civiles y una policía, tras un ataque con explosivos contra una comandancia policial en Ojocaliente, Zacatecas, México. pic.twitter.com/wR5jyuioFO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 31, 2026