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Τέσσερις στρατιωτικοί και επτά φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αιματηρής επιχείρησης των ειδικών δυνάμεων προχθές Παρασκευή στην περιοχή Γκουασάβε της πολιτείας Σιναλόα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, γνωστού επίσης με το ψευδώνυμο «Τσάπο Ισίδρο».
Mexican forces used Black Hawk helicopters firing miniguns yesterday during the operation to arrest the high-level cartel leader Fausto Isidro Meza Flores (“El Chapo Isidro”)
The cartel leader was an FBI Ten Most Wanted fugitive and was arrested Guasave, Sinaloa.
Mexican special forces secured him along with his second-in-command Serafín and his financial operator José N.
The operation triggered cartel counter-actions including roadblocks, vehicle burnings and clashes across parts of Sinaloa.
The three were quickly extracted by air to Mexico City for judicial processing.
Fausto Isidro Meza Flores was born in 1982 and rose through the ranks of the Beltrán Leyva cartel as a young man later led the independent Cartel de Guasave / Los Mazatlecos.
That group focused on drug trafficking (including fentanyl and meth) from northern Sinaloa into the U.S., with presence in Sonora, Durango, and Nayarit, and was aligned at times with Sinaloa Cartel factions such as “Los Mayos.”
The FBI added him to its Ten Most Wanted list in February 2025 with a $5 million reward.
— Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2026
Ο «Τσάπο Ισίδρο», ο οποίος διέφευγε της σύλληψης για περισσότερο από μία δεκαετία και περιλαμβανόταν στη λίστα με τους δέκα πλέον καταζητούμενους φυγάδες του FBI στις ΗΠΑ, έπεσε στα χέρια των Αρχών έπειτα από σφοδρές ανταλλαγές πυρών και χρήση εκρηκτικών που προκάλεσαν πανικό στην πόλη, όπως ενημέρωσε χθες Σάββατο το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας.
CAPTURA DEL “CHAPO ISIDRO” NO FUE OBRA DE UN DÍA: EU RECONOCE COOPERACIÓN CON MÉXICO
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó que la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, en Guasave, fue resultado de un trabajo sostenido de inteligencia, coordinación y confianza entre ambos países. “Resultados como estos no se logran de la noche a la mañana”, afirmó.
El diplomático reconoció la valentía y el profesionalismo de las fuerzas mexicanas que participaron en la operación y advirtió que continuará la colaboración bilateral para perseguir a las organizaciones criminales.
Johnson también lamentó la muerte de cuatro militares mexicanos durante el operativo y expresó sus condolencias a sus familias, al reconocer el sacrificio de quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber.
https://t.co/iusWJikOUz
#EntreVeredas #Sinaloa #Guasave #ChapoIsidro #Seguridad #México #EstadosUnidos
— Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) November 21, 2026
¡CAE EL CHAPO ISIDRO!
Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave y único mexicano en la lista de los 10 más buscados del FBI (recompensa de 5 MDD), fue detenido anoche por fuerzas especiales del Ejército en Guasave, Sinaloa.
Su captura desató un mini-Culiacanazo: balaceras, bloqueos, vehículos incendiados y helicópteros disparando desde el aire. Se le vincula al mayor decomiso de fentanilo en la historia de México (más de 1 tonelada / ~20 millones de dosis en 2024).
Va camino a la FEMDO en CDMX. Ya aterrizó el Hércules en Los Mochis para su traslado.
— Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) November 21, 2026
🇲🇽🚨 México CAPTURA ‘El Chapo Isidro’, líder do Cartel de Guasave
O Exército mexicano confirmou a prisão do narcotraficante e de outros 7 suspeitos. A operação terminou com 11 MORTOS, incluindo 7 agressores e 4 integrantes das forças mexicanas. https://t.co/BBISIlEnNt
— RT Brasil (@rtnoticias_br) November 22, 2026
#RCNoticias| México captura a ‘El Chapo Isidro’, uno de los fugitivos más buscados por EE.UU.
🔗https://t.co/bsAVMlVvgw
#RobertoCavada #RCNoticias #México #EEUU https://t.co/01zvbG4K4I
— RCNoticias (@rcavada) November 22, 2026