Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας στη μεξικανική πολιτεία Σιναλόα, στις ακτές στον Ειρηνικό, απέκρουσαν επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα ενόπλων χθες περίπου 45 λεπτά μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) και στο επεισόδιο σκοτώθηκαν 13 δράστες, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους μέσω X.

Así fue el momento exacto de una fuerte balacera en Guasave, Sinaloa, entre elementos federales y un grupo armado, hoy 3 de noviembre. #LasNoticiasDeFORO con @saidochoa | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/dJ4asHtXTy

