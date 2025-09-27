Σοκ έχει προκαλέσει στο Μεξικό η είδηση του θανάτου της 14χρονης Paloma Nicole Arellano Escobedo, η οποία είχε πολύ σοβαρές επιπλοκές, έπειτα από παράνομη πλαστική επέμβαση στο στήθος και τους γλουτούς. Η ανήλικη άφησε την τελευταία της πνοή στο Νοσοκομείο του Ντουράνγκο, έχοντας πέσει προηγουμένως σε κώμα με εγκεφαλικό οίδημα και καρδιακή ανεπάρκεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, την επέμβαση πραγματοποίησε ο σύντροφος της μητέρας της, ο οποίος είναι πλαστικός χειρουργός. Η μητέρα φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο, πείθοντας το παιδί της να υποβληθεί στην διαδικασία για να «βελτιώσει» την εμφάνισή του.

Η χειρουργική πράξη έγινε στο ιδιωτικό ιατρείο του γιατρού, χωρίς τις απαραίτητες άδειες και μέτρα ασφαλείας, με σκοπό να μη μείνουν ίχνη της επέμβασης, αφού ήταν παράνομη για άτομο κάτω των 18 ετών. Λίγες ημέρες αργότερα, η κατάσταση της υγείας της Paloma επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η υπόθεση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο απόδοσης ποινικών ευθυνών τόσο στον γιατρό, όσο και στη μητέρα.