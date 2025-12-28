Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον εκτροχιασμό μιας αμαξοστοιχίας την Κυριακή που μετέφερε 241 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

«Η κύρια ατμομηχανή του τρένου εκτροχιάστηκε» και «οι επιβάτες δέχθηκαν αμέσως πρώτες βοήθειες» από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, , ανακοίνωσε το μεξικανικό Ναυτικό, που διαχειρίζεται αυτή τη σιδηροδρομική γραμμή.

🇲🇽 Interoceanic Train derails in #Asunción_Ixtaltepec, at least 15 injured — reports A Mexican Interoceanic Train derailed on Sunday in Asunción Ixtaltepec, with 241 passengers and nine crew members on board, El Financiero reported.#Mexico pic.twitter.com/uRhvEcDm3X — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 28, 2025

Ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Σαλομόν Χάρα δήλωσε πως «15 άτομα τραυματίστηκαν», τονίζοντας πως το ατύχημα συνέβη μεταξύ των πόλεων Τσιβέλα και Νιζάντα.

#Mexico: A passenger train derailed on the Interoceanic in the #Isthmus. The Interoceanic passenger train derailed, 5 kilometres south of Nizanda, belonging to Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. https://t.co/dwPEBF2OUJ Injuries have been reported; the train had departed from… pic.twitter.com/2GxjF0wODd — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 28, 2025

Το Ναυτικό δήλωσε ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα μόλις έχει «επιβεβαιωμένα και ολοκληρωμένα δεδομένα».

Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Συνήθως μεταφέρει τόσο εμπορεύματα όσο και επιβάτες.

Αυτή σιδηροδρομική γραμμή εγκαινιάστηκε το 2023. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024), στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στο νοτιοανατολικό Μεξικό.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP