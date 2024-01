Μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό που μετέφερε εμπορεύματα στοίχισε τη ζωή σε 19 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 22 σε πολιτεία του βορειοδυτικού Μεξικού, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα έγινε στην Ελότα, τουριστικό προορισμό που εκτιμούν ιδιαίτερα οι καναδοί και οι αμερικανοί τουρίστες.

Τα οχήματα πήραν φωτιά μετά τη σύγκρουση. «Καταμετρήσαμε 19 πτώματα. Η αναγνώρισή τους θα απαιτήσει κάποιο χρονικό διάστημα, δεδομένου πως απανθρακώθηκαν», συνόψισε η Σάρα Κινιόνες, η γενική εισαγγελέας στην πολιτεία Σιναλόα.

