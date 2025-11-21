Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Μια 23χρονη Μεξικανή, η Άρι Γκισέλ Σίλβα Ράγια, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη για την εμπλοκή της στη δολοφονία τριών σέρφερ – δύο Αυστραλών και ενός Αμερικανού – σε παραθαλάσσια περιοχή της Μπάχα Καλιφόρνια τον Απρίλιο του 2024, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές δικαστικές αρχές.

Οι Τζέικ και Κόλουμ Ρόμπινσον, αδέλφια από την Αυστραλία, και ο φίλος τους Τζακ Κάρτερ, από τις ΗΠΑ, θεάθηκαν για τελευταία φορά ζωντανοί την 27η Απριλίου 2024 στην Μποκάνα δε Σάντο Τομάς, λουτρόπολη που υπάγεται στον δήμο Ενσενάδα, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια (βορειοδυτικά).

Οι τρεις τους βρέθηκαν νεκροί λίγες ημέρες αργότερα, με μια σφαίρα στο κεφάλι ο καθένας, σε απομονωμένο σημείο κοντά στην τελευταία τους τοποθεσία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Silva Raya παραδέχθηκε ότι υποκίνησε και συμμετείχε στην κλοπή προσωπικών αντικειμένων των θυμάτων, χρησιμοποιώντας ως κίνητρο την αξία των αντικειμένων.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ήταν εκείνη που έκανε την πρώτη επαφή με τα θύματα, ωθώντας στη συνέχεια τον πρώην σύντροφό της Jesús “El Kekas” Gerardo και δύο ακόμη νεαρούς να διαπράξουν την κλοπή.

Η ίδια φέρεται να είχε πει στους συνεργούς της ότι τα θύματα «είχαν καλά τηλέφωνα και καλά λάστιχα».

Οι τρεις άνδρες που εμπλέκονται στη δολοφονία έχουν συλληφθεί και τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για δολοφονίες από πρόθεση κατά συρροή.

Οι δίκες τους αναμένονται να διεξαχθούν ξεχωριστά. Στην προηγούμενη δικάσιμο, η σύντροφος του Gerardo κατέθεσε ότι εκείνος είχε παραδεχτεί τη δολοφονία των τριών σέρφερ και της έδειξε τα νέα λάστιχα που είχε πάρει από τα θύματα.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει διεθνή αγανάκτηση και συγκίνηση, με τις οικογένειες των θυμάτων να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια ανεύρεσής τους μέσω κοινωνικών δικτύων και δημοσιογραφικών δηλώσεων.

Οι πατρίδες των θυμάτων, κυρίως η Αυστραλία και οι ΗΠΑ, παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξη της δίκης, ενώ κοινότητες σέρφινγκ στο Μεξικό και την Αυστραλία συμμετείχαν σε εκδηλώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας, απαιτώντας αυστηρότερη ασφάλεια στις παραλίες.

Διεθνή μέσα ανέφεραν ότι η Άρι Γκισέλ Σίλβα ήταν η πρώτη καταδικασθείσα στην υπόθεση και ότι η ποινή της συνδέεται με ένα ευρύτερο δίκτυο σχεδιασμένων ληστειών που είχε στόχο ταξιδιώτες και σέρφερ.

Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι δύο από τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν διασυνδέσεις με τοπικό καρτέλ, ενώ ο εισαγγελέας της Μπάχα Καλιφόρνια έχει προτείνει συνολική ποινή 210 ετών για τους δράστες, ως ένδειξη αυστηρής αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος.

Τον Νοέμβριο του 2015, άλλοι δυο αυστραλοί σέρφερ, ο Ντιν Λούκας και ο Άνταμ Κόλμαν, είχαν δολοφονηθεί και τα πτώματά τους είχαν απανθρακωθεί ενώ παραθέριζαν στην πολιτεία Σιναλόα (βορειοδυτικά).