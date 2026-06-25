Τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε οπαδούς ποδοσφαίρου, που γιόρταζαν τη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, δείχνουν ένα μαύρο όχημα να διασχίζει μεγάλο πλήθος οπαδών στο Κάμπο Σαν Λούκας, μετά τη νίκη του Μεξικού επί της Τσεχίας την Πέμπτη.

Οι Αρχές προσπαθούν να καταλάβουν ακριβώς τι συνέβη, ανέφερε το Δημοτικό Συμβούλιο, προσθέτοντας ότι ο οδηγός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ έχει υποστεί τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Aristegui Noticias, το οποίο επικαλείται την Δημοτική Αστυνομία, ο οδηγός φαίνεται να επιτάχυνε ξαφνικά, όταν βρέθηκε περικυκλωμένος από ανθρώπους που του έκοβαν το δρόμο και έσπρωχναν το αυτοκίνητό του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερε ότι η αστυνομία, τα ασθενοφόρα και οι πυροσβέστες έσπευσαν αμέσως στο σημείο.

Το προσωπικό των ιατρικών υπηρεσιών έφτασε στον τόπο του συμβάντος για να ασφαλίσει την περιοχή και να μεταφέρει τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος, ενώ οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης προσφέρουν υποστήριξη στις οικογένειες των τραυματιών.

Οι δρόμοι που είχαν κλείσει, άνοιξαν πάλι, καθώς οι αρχικές έρευνες έχουν ολοκληρωθεί.