Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Μεξικό, με ρεπόρτερ και εικολήπτη να παρασύρονται από αυτοκίνητο σε ζωντανή μετάδοση.

Η ρεπόρτερ του καναλιού GamaVisión, Άλμα ντε λα Ρόσα Φλόρες βρισκόταν στη μέση μιας ζωντανής σύνδεσης στο Μοντερέι, μεταδίδοντας τις ζημιές από ένα πεσμένο δέντρο, όταν ένα όχημα τύπου τζιπ έχασε ξαφνικά τον έλεγχο στο ολισθηρό οδόστρωμα και έπεσε με φόρα πάνω στο τηλεοπτικό συνεργείο.

Βίντεο με το όχημα που παρέσυρε την ρεπόρτερ:

Η τρομακτική στιγμή μεταδόθηκε live. Το όχημα φαίνεται να γλιστράει ξεκάθαρα και να παρασέρνει τη δημοσιογράφο και τον εικονολήπτη, προτού η μετάδοση διακοπεί απότομα για να επιστρέψει στο στούντιο.

Συνεργεία διάσωσης έσπευσαν στο σημείο, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες και στους δύο πριν τους μεταφέρουν σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος και ο εικονολήπτης γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Όσο για τον οδηγό… παρέμεινε στο σημείο ενώ οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: TMZ