Μεξικανός ομοσπονδιακός βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος MORENA, που βρέθηκε νεκρός με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι μέσα στο αυτοκίνητό του, στην πολιτεία Βερακρούς (νοτιοανατολικά), δεν δολοφονήθηκε, αυτοκτόνησε, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η ομοσπονδιακή εισαγγελία, που χειρίστηκε την έρευνα.

Ο Σενσαγιέν Εσκομπάρ βρέθηκε με πιστόλι πλάι του στην Βερακρούς — από τις πιο βίαιες μεξικανικές πολιτείες, εξαιτίας της δράσης διαφόρων συμμοριών που εμπλέκονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών.

Μετά την έρευνα που διενεργήθηκε, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η εισαγγελία ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε «αυτοκτονία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το σενάριο του φόνου δεν έχει αποκλειστεί εντελώς, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δολοφονούνται κάθε χρόνο στο Μεξικό, ωστόσο τα στοιχεία, ιδίως –σύμφωνα με δημοσιεύματα στον μεξικανικό Τύπο– το ότι το αυτοκίνητό του βρέθηκε σταθμευμένο πλάι σε δρόμο, χωρίς να παρουσιάζει την παραμικρή φθορά και με τις πόρτες κλειδωμένες, συνέτεινε στο ότι ο πολιτικός έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Πρώην υπουργός Παιδείας στη Βερακρούς (2018-2021), ο Σενσαγιέν Εσκομπάρ, 42 ετών, εξελέγη στην κάτω Βουλή τον Σεπτέμβριο του 2024 με το MORENA.

Φωτογραφία: Veracruz Daily Post