Η κυβέρνηση του Μεξικού θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 13% και θα μειώσει σταδιακά την εβδομάδα εργασίας από 48 σε 40 ώρες έως το 2030, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Η αύξηση των μισθών δεν θα επηρεάσει τον πληθωρισμό

Η ίδια διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει τον πληθωρισμό ο οποίος, όπως είπε, θα παραμείνει εντός του στόχου του 3% που έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα του Μεξικού (Banxico).

Θα ωφελήσει την οικονομία της χώρας

Ο υπουργός Εργασίας Μάραθ Μπολάνος τόνισε ότι η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας θα ωφελήσει την οικονομία του Μεξικού, τη δεύτερη μεγαλύτερη στη Λατινική Αμερική, η οποία συρρικνώθηκε κατά 0,3% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του έτους εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών. Με αυτήν την αύξηση 13%, ο κατώτατος ημερήσιος μισθός θα ανέλθει 315 πέσος (14,7 ευρώ) το 2026, ή 9.582,47 πέσος τον μήνα (450 ευρώ).

Τα μέτρα επιτεύχθηκαν με συναίνεση εργαζομένων – εργοδοτών

Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας θα μειώνονται κατά δύο ώρες κάθε χρόνο από το 2027, μόλις η Βουλή – όπου την πλειοψηφία έχει το κόμμα της προέδρου – εγκρίνει τη μεταρρύθμιση. Τα δύο αυτά μέτρα επιτεύχθηκαν «με συναίνεση» μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών, τόνισε η Σέινμπαουμ.

Αυτές οι νέες διατάξεις έρχονται να προστεθούν στον πρόσφατο διπλασιασμό του ελάχιστου νόμιμου χρόνου άδειας μετ’ αποδοχών, από έξι σε δώδεκα ημέρες. Το Μεξικό είναι μία από τις χώρες του ΟΟΣΑ με τον υψηλότερο μέσο όρο ετήσιων ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο, σε 2.207 ώρες, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ